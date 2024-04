Ile Maurice: Le lieu du concert dévoilé

Les fans de musique à l'île Maurice peuvent déjà marquer leur calendrier et se préparer à une soirée inoubliable alors que l'emplacement du concert tant attendu de Dadju et Tayc a été révélé. L'événement, qui promet d'être une explosion de sensations, se déroulera à Mon Trésor Mon Désir Ltd (ex-usine) le 20 avril prochain.

Après le triomphe de Kalash, la scène musicale mauricienne s'apprête à accueillir deux autres stars françaises pour une performance LIVE époustouflante lors de l'AFROVIBES (partie 2). Dadju et Tayc sont prêts à enflammer la scène et à offrir aux spectateurs mauriciens une expérience musicale inoubliable. Pour Dadju, il s'agit d'un retour triomphal à Maurice après ses succès en 2018 et 2019. Cette fois-ci, il sera accompagné de Tayc, le roi de l'afropop, pour une soirée de musique et de divertissement qui promet d'être mémorable. Ensemble, ils promettent de faire vibrer le public avec leurs tubes, soutenus par une équipe de musiciens pour une performance LIVE qui promet d'être électrisante.

L'événement ne se limite pas aux performances de Dadju et Tayc ; il met également en vedette une sélection d'artistes locaux avec les DJ Moon Jr, Avi S, Ash, Nick William et Dillan, pour assurer une diversité musicale qui saura satisfaire tous les goûts.

En plus de la musique, les festivaliers auront la possibilité de se délecter de délicieuses options culinaires et de se rafraîchir avec une variété de boissons sur place, assurant ainsi une expérience complète et immersive pour tous. Hansley Purmanund, l'organisateur de l'événement, a souligné l'importance de cette soirée pour l'île Maurice, déclarant : «Sur tous les pays du monde, ces deux stars ont choisi de venir ici à Maurice pour jouer en live pour nous. C'est un honneur». Cinco, le promoteur de l'événement, s'est également engagé à offrir une soirée de qualité aux Mauriciens.

Les billets sont déjà en vente sur le réseau Otayo.