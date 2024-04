Sénégal: Passation de pouvoir - Macky s'en va, Diomaye s'installe

Hier, mardi 2 avril, en début d'après-midi, le président sortant Macky Sall a transmis le pouvoir à son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Défilé, tapis rouge, coups de canon, poignée de main, remise de clé symbolique : cette cérémonie traditionnelle symbolise l'entrée en fonction du nouveau président de la République du Sénégal.

Une foule amassée devant le palais présidentiel. Défilé de chevaux du détachement de la garde présidentielle. Drapeau national visible partout sur le boulevard de la République. Le moment est historique. Il est 13heures passées d'une vingtaine de minutes hier, mardi 2 avril, quand le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pénètre en voiture dans le palais présidentiel. Après les coups de canon, l'hymne national et les honneurs militaires, il monte sur le perron. Son prédécesseur Macky Sall, tout de blanc vêtu, l'attend à quelques pas. Echarpe de Grand-Croix de l'ordre national du lion autour du costume et collier du Grand-maître de l'ordre national du lion sur le cou, Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient de prêter serment quelques heures plus tôt, lors d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs Chefs d'Etats et d'autorités africaines, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Après les accolades avec un sourire et regard bienveillant, les deux hommes vont à l'intérieur où des fonctionnaires du palais, des officiels et différentes personnalités publiques du pays venus faire les adieux sont installés. Après les salamalecs, Macky Sall et son successeur se dirigent vers le salon musique où a eu lieu la poignée de main. Les deux hommes ressortent quelques minutes plus tard. Macky Sall remet la clé symbolique du palais de la République qu'il a occupé pendant 12 ans à son successeur et lui « souhaite un bon séjour dans cette bâtisse ». Elu président de la République le 24 mars dernier à 44 ans, le nouveau locataire du palais de la République est officiellement installé dans ses nouveaux locaux.

Les derniers honneurs militaires se font. Macky Sall quitte les lieux raccompagné de Bassirou Diomaye Diakhar Faye jusqu'au parvis du palais. Ce dernier retourne à l'intérieur du palais de la République devenu désormais sa demeure pour la durée de son mandat et retrouve ses collaborateurs. L'ivresse contenue de la victoire, la mélancolie d'un départ. Le désir et l'espérance d'un côté. Déjà, la nostalgie du pouvoir de l'autre. C'est la fin d'une ère.

A l'extérieur du palais présidentiel, Macky Sall est accueilli par de nombreux militants et sympathisants qui sont venus le remercier, tenant des pancartes où on pouvait lire « Jarama Macky », « Macky dans nos veines ». D'autres qui sont venus accueillir Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans ses nouveaux locaux, brandissent ses photos avec son mentor Ousmane Sonko.