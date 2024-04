Afrique: Andrea Cristoforetti - La Zambie vise les demi-finales à la CAN de futsal au Maroc

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations du futsal CAF TotalEnergies, Maroc 2024 sera donné le 11 avril courant. La Zambie, qui a manqué la dernière édition en 2020, espère se racheter et vise l'une des places pour la Coupe du monde réservées aux trois premiers du tournoi.

CAFOnline s'est entretenu avec l'entraîneur principal de la Zambie, Andrea Cristoforetti, qui a partagé ses ambitions pour le tournoi et expliqué pourquoi un bon résultat au Maroc est important pour le développement du futsal en Zambie.

Question : Andrea, la Zambie est versée dans le Groupe A avec le Maroc, pays hôte de la compétition, Angola et le Ghana. Quelles sont vos impressions ?

Andrea Cristoforetti : Nous sommes tombés dans le groupe le plus difficile. Nous rencontrons le Maroc, champion d'Afrique en titre tôt dans le tournoi. Les Lions de l'Atlas sont l'une des meilleures équipes du monde. Ils ont joué beaucoup de matches et pour nous, ce sera un honneur de jouer contre une telle équipe et une expérience en plus.

Cette équipe est composée de joueurs qui jouent en Europe. Ils sont vraiment actifs et expérimentés au niveau international. Cela dit, les deux autres équipes seront l'Angola et le Ghana.

Nous ne savons pas grand-chose du Ghana; nous avons juste vu le récent match contre la Côte d'Ivoire, et il semble que l'équipe n'ait pas joué au niveau international depuis un certain temps. Vient ensuite l'Angola, notre grand rival, une équipe qui nous a empêchés de nous qualifier il y a quelques années. Ils ont récemment nommé un entraîneur portugais qui est un ami et qui a une bonne connaissance du futsal.

%

Nous savons qu'il nous faut gagner deux matches pour nous qualifier pour le tour suivant, mais à ce stade, nous parlons des meilleures équipes d'Afrique et il n'y a pas de groupe facile. Notre équipe doit vraiment se mesurer aux meilleurs.

Vous revenez dans cette compétition après avoir manqué la dernière édition, quels sont vos objectifs pour cette année ?

L'objectif minimum que nous nous sommes fixé est d'atteindre les demi-finales. Je pense que c'est le minimum que nous puissions faire.

Quand pensez-vous entamer votre stage de préparation ?

Nous avons commencé à nous entraîner et à nous concentrer sur la préparation physique. Nous travaillons tous les jours pour trouver les meilleures conditions possibles dans les semaines à venir.

Des rencontres amicales sont-elles prévues ?

Nous avons reçu quelques invitations. Pour nous, il est très important de jouer. L'un des meilleurs moyens de progresser et de s'entraîner est de jouer de vrais matches. Nous essayons de voir si c'est faisable et possible, sinon nous ne ferons que des matches internes.

Dans quelle mesure est-il important pour vous d'obtenir de bons résultats ?

Historiquement, nous savons que lorsqu'une équipe nationale commence à participer à une compétition internationale, cela se répercute sur le pays. Nous avons l'ambition de nous qualifier pour la Coupe du monde. Si l'objectif minimum est d'aller en demi-finale, notre véritable ambition est de nous qualifier pour le Mondial. C'est l'impact que nous avons. Lorsque vous verrez des Zambiens participer à de telles compétitions et peut-être à la Coupe du monde, le mouvement se répercutera dans le pays.

Mon travail a toujours été clair depuis le premier jour : développer le futsal en Zambie. Poursuivre cette croissance et essayer d'atteindre le succès.