Cote d'Ivoire: La culture et la gastronomie ivoiriennes à l'honneur à la Banque mondiale

"À l'initiative de l'Administrateur de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale et en présence de l'Ambassadeur Ibrahima Touré, la Côte d'Ivoire a été à l'honneur les 27 et 28 mars 2024 dans les locaux de l'institution financière internationale, à travers une manifestation culturelle et gastronomique", rapporte une note d'information de l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats Unis d'Amérique.

A cette occasion les travailleurs de la Banque mondiale ont pu ainsi découvrir les nombreuses richesses culturelles et gastronomiques de la Côte d'Ivoire

Durant ces deux jours, les participants et visiteurs ont apprécié diverses activités mettant en exergue le charme et la richesse de la culture ivoirienne.

Il faut aussi signaler les présences du styliste Roger Bango et du maître chocolatier Viviane Kouamé.

M. Abdoul Salam Bello, administrateur pour la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale n'a pas caché sa satisfaction face au succès de cette manifestation, qu'il a mis en parallèle avec la brillante victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. « J'ai eu l'honneur d'être à la CAN en Côte d'Ivoire et ce qu'on a observé, c'était l'Akwaba (bienvenue) dans tous les sens du terme. C'était vraiment la CAN de l'hospitalité », a-t-il expliqué.

L'Ambassadeur Touré a traduit sa reconnaissance à la Banque mondiale et à son représentant, en insistant sur le fait que cette manifestation culturelle et gastronomique est une lucarne offerte à la Côte d'Ivoire. Et d'ajouter que cette manifestation refléte parfaitement la qualité des relations multiformes que son pays entretient avec la BM depuis des décennies.