Afrique: Coopération technique indienne - Onze hommes de média en formation en production audiovisuelle à Kolkata

Le gouvernement indien accorde des bourses d'études à des personnes originaires de 160 pays en développement. C'est dans ce cadre que onze hommes de média de plusieurs nationalités (Côte d'Ivoire, Mozambique, Lesotho, Fiji, Sri-Lanka, Vietnam, Ouzbékistan, Guyane, Sud Soudan, Kenya et Ethiopie) sont en formation à Satyajit Ray Film et télévision institute (Srfti) Kolkata, ex-Calcutta, capitale de l'Etat du Bangale-occidental de l'Inde.

Pendant quinze jours, ils renforcent leurs capacités dans de nouveaux procédés de collecte et de traitement de l'information, de production audiovisuelle et d'utilisation des médias digitaux notamment des podtcast et autres.

Cette formation a été possible grâce au Programme indien de coopération technique et économique (Itec). Mis en place en 1964 et entièrement financé par le gouvernement de l'Inde, il a pour objectif de partager les connaissances et l'expertise indienne en matière de développement avec d'autres pays en développement.

Ce renforcement de capacités a débuté le 28 mars 2024, par une formation en Intelligence artificielle (Ia). Au cours de cette première séance, la formatrice, Monideepa Banerjie, une journaliste indépendante indienne a développé les procédures de manipulation de l'information par cette nouvelle technologie.

Regrettant du fait que l'intelligence artificielle a été détournée par des personnes malveillantes de son but initial. Elle est utilisée pour distiller de fake news ou fausses informations.

Monideepa Banerjiea a donc conseillé aux participants dans l'exercice de leur métier de respecter la déontologie et l'éthique. Qui éditent les règles journalistiques.

Cette formation se poursuit au Srfi de Kolkata. Le lundi 1er avril 2024, les participants ont eu une formation en production audiovisuelle.

Pendant cinq heures, ils ont fait des exercices pratiques. Mis dans un studio hyper équipé, ils ont constitué une équipe de production audiovisuelle, composée de réalisateur, d'infographe, de présentateur, de chef de plateau, d'ingénieur de son et autres.

Soumittra Mitra, formateur, Designer-assistant Broadcast engineer au département Broadcast de Satyajit Ray Film et télévision institute (Srfti) de Kolkata instruit les participants sur le fonctionnement d'un studio de télévision.

Les séances suivantes seront également consacrées à des reportages en équipe dans la ville de Kolkata. Cette formation, placée sous la supervision des professeurs Sudipta Bhaumik et de Paul S. Ashim, tous deux enseignants au Srfti, qui s'achève le jeudi 14 avril 2024, sera ponctuée par des séances pratiques avec l'utilisation des médias digitaux.

Il faut souligner que du vendredi 29 au samedi 30 mars, un voyage d'étude a été organisé par l'Institut de télévision à Bolpur-Shantiniketan, une ville touristique située à 160 kilomètres de Kolkata.

En ce lieu, les participants ont visité un établissement d'enseignement appelé Visva-bharti à Shantiniketan (demeure de paix) créé par Rabindranath Tagore, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien, né en 1861 et mort en le 7 août 1947.