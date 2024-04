Madagascar: Vie associative - Naissance de l'association « mavokely »

Une association, regroupant des femmes prenant en charge les orphelins et les mères célibataires, a été officiellement présentée au grand public samedi dernier. Des paniers garnis et des kits scolaires ont été distribués aux bénéficiaires pour marquer ce coup d'envoi.

Venir en aide aux plus démunis. C'est l'objectif de l'association « mavokely » qui prête assistance aux orphelins et aux mères célibataires. Lancée officiellement samedi dernier, cette association regroupe actuellement quatre membres dont Mirana Rasolofoarivao la présidente fondatrice, la vice-présidente et co-fondatrice Andrianina Ramiandrisoa, Mitia Andrianarivo, la secrétaire et Diamondra Ratovo, la trésorière. Des kits scolaires ont été remis à 85 orphelins si 95 mères célibataires ont bénéficié de produits de première nécessité pour marquer ce coup d'envoi. « Ces bénéficiaires sont issus de cinq églises des membres de l'association dont la FJKM Ambondrona Firaisana, FJKM Ambatonakanga, FJKM Jerosalema Vaovao Carion, FJKM Ambonisoa et FJKM Ambohitantely. Pour ce lancement, nous avons opté pour la proximité pour le choix des bénéficiaires mais nous allons encore étendre nos actions à travers toutes les régions du pays au fur et à mesure », selon Andrianina Ramiandrisoa. Elle a également indiqué à l'occasion que toutes les aides sont les bienvenues.

Avantages

Pour la plupart des bénéficiaires, ces aides arrivent à point nommé et ont coïncidé avec le long week-end pascal. « Ce panier garni composé de riz, de sucre, d'huile, de savons, et de macaronis nous permettra d'avoir une table bien garnie pendant les fêtes », témoigne Jacqueline Razafiarimanana. Sa fille, Princia Fenomanana, n'a pas manqué de féliciter cette initiative de l'association « mavokely ». « Je vais bientôt passer l'examen du CEPE et les kits distribués comprenant un cartable, un cahier, un stylo, une règle, et une gomme ...me seront d'une grande utilité », a-t-elle indiqué. A plus long terme, l'association « mavokely » projette de construire un centre d'accueil pour accueillir les plus démunis.