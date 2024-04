Madagascar: Drame - Deux cousines meurent noyées à Mantasoa

Pharlin Nomena Ny Anjara Sahaza, 13 ans, et Kaloina Miraina Rakotoarimanana, 8 ans, cousines, ont été victimes de noyade dans le lac de Mantasoa, le lundi de Pâques.

Le lundi de Pâques a été douloureux pour toute une famille. Pharlin Nomena Ny Anjara Sahaza, 13 ans, et sa cousine Kaloina Miraina Rakotoarimanana, 8 ans, se sont noyées dans le lac de Mantasoa. Chacune d'elles était fille unique de leurs parents. Leurs mères sont soeurs.

Leurs familles en larmes ont gardé leurs corps sans vie chez leur grand-mère, à Sambaina Manjakandriana. L'enterrement aura lieu ce jour. Elles seront inhumées dans deux différents tombeaux.

Avant-hier, elles sont venues en famille et se sont installées au bord du lac de Mantasoa, sur une partie où il y a moins de pique-niqueurs. Leurs parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, y ont effectué une réunion suivie d'une fête. Ils ont terminé l'échange et ont déjeuné. Après le repas, ils ont rangé les assiettes et fait une quête pour les plus âgés, selon les témoignages recueillis par une collègue. Les adultes étaient encore occupés à converser quand cinq de leurs enfants ont commencé à jouer et à mettre leurs pieds dans l'eau.

Englouties

Soudain, l'un des enfants a crié en voyant sa cousine s'enfoncer dans une partie profonde. L'autre cousine s'est dépêchée de la rattraper, mais elle a, elle aussi, été sur le point de sombrer. Leur cousin a également failli être englouti en voulant les secourir. Il a été sorti de l'eau par sa famille. Sahaza et Kaloina ne sont jamais réapparues.

La mère de la plus jeune a hurlé et agité ses mains pour alerter la foule de l'autre côté du lac. Mais compte tenu de la distance entre elles, personne ne l'a entendue. Certains ont simplement remarqué et deviné qu'elle semblait avoir besoin d'aide. Ils l'ont rejointe après quelques minutes pour lui demander ce qui s'était passé.

« Il est un peu étonnant que personne dans la famille ne sache nager. Pourtant, ils étaient une cinquantaine d'individus », se désole un témoin oculaire.

Des sapeurs-plongeurs locaux sont intervenus presque une heure après l'alerte. Ils ont vite retrouvé les victimes. Ces enfants ont été emmenées à l'hôpital. L'équipe médicale a tenté une réanimation, mais il était déjà trop tard. Elles n'ont pas survécu.