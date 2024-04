Madagascar: Vie associative - L'association des « Vezo » veut rester forte

L'association « Vavea » ou « Vahatse Ty Vezo Aharo » a célébré la nouvelle année 2024 en soulignant que la communauté traditionnelle veut rester forte et unie.

Les « Vezo » restent une ethnie forte. C'est l'essentiel des messages véhiculés samedi dernier lors d'un grand rassemblement pour la célébration de la nouvelle année entre les membres de l'association « Vavea » ou « Vahatse ty Vezo Aharo». C'était à la grande salle de l'institut Père Barré de Sanfily Toliara.

Cette association, créée à Toliara, regroupant des membres appartenant à l'ethnie Vezo éparpillés dans toute l'île et même à l'étranger célèbre également ses treize années d'existence. « Vahatse Ty Vezo Aharo » signifiant les « Vezo» rassemblés restent enracinés, est bien forte. La force de « Vavea » réside dans l'union de ses membres et notre communauté traditionnelle veut accroître cette force, a souligné le colonel Rabe Jules, président fondateur de Vavea.

L'association est présente sur le littoral de la région Atsimo-Andrefana depuis Saint-Augustin jusqu'à Morombe, et compte près de cent-cinquante « Hazomanga » ou « détenteurs des lignées » en traduction libre. Des membres sont enregistrés dans des cellules et sections comme à Sakaraha, Ankililoaka, Antananarivo, Antsiranana, Toamasina, Mahajanga et en France. Des membres issus de ces districts sont venus à la fête de samedi dernier. « Un des objectifs à moyen terme est d'accroître le nombre des membres parmi les diasporas dans d'autres pays et d'en faire, dans un premier temps, une cellule en Europe », a-t-il continué.

Politique

Les chemins parcourus par l'association dans la contribution au rétablissement de la paix sociale ont été mis en avant.

« Vavea vient au secours de ses membres en difficulté et participe à des projets de développement touchant de près ou de loin ses membres et reste une force de proposition pour le bien-être des « Vezo », enjoint Julien Mandrano, président actuel de « Vavea ». À ce dernier de préciser en revanche que l'association ne fait pas et ne fera pas de politique.

« Sept membres appartenant à Vavea désirent se présenter aux élections législatives. C'est leur choix mais l'association ne se porte pas garante et ces membres ne peuvent pas non plus utiliser l'association pour leurs intérêts personnels», prévient le président de l'association. La fête de samedi dernier constitue une démonstration de force de l'association des « Vezo » qui améliore ses structures internes en mettant en avant les différentes composantes comme le collège fondateur, les Femmes « Vavea », l'union des cadres Vezo et les étudiants Vezo. Un bâtiment spécial

« Vavea » est en cours de construction à Toliara. Les traditions « Vezo » ont été exhibées lors de la fête, comme la pagaie traditionnelle du pêcheur « Vezo» qui accompagne le président de l'association lors de sa prise de parole. Les « Hazomanga » ont sapé leur traditionnelle tenue d'apparat, la musique et les chants traditionnels. Sans oublier le manioc sec et le poisson frit à l'entrée du menu traditionnel Vezo.