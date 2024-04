Afrique: Natation - Cinq nageurs de référence appelés pour l'Africain

Luanda — Cinq nageurs de référence intègrent l'équipe nationale de natation en eau pure et libre, en vue du Championnat d'Afrique absolu, qui se déroulera du 30 au 4 mai, à la piscine Alvalade, à Luanda.

Il s'agit des athlètes Salvador Gordo, Henrique Mascarenhas, Lia Lima, N'hara Fernandes et Maria Freitas, les seuls nageurs au niveau national ayant une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques de cette année, à Paris.

Les cinq athlètes sont les plus expérimentés du groupe, en plus de faire partie de l'équipe nationale qui a terminé troisième lors de l'édition 2021, à Accra, au Ghana, avec la conquête inédite de six médailles de bronze en une seule édition.

Salvador, évoluant en Suède, et Henrique, en Angleterre, occupent la première et la deuxième place du classement national, tandis que chez les femmes, Lia, N'hara et Maria occupent le podium. Les trois évoluent dans les équipes portugaises.

La liste publiée lundi comprend également Djamel Pires, Janel Tati, José Cochofel, Enzo Anjos, David Padre, Luyane Costa, Yano Elias et Sebastião Vika, tous issus du championnat interne.

Dans la classe féminine, Rafaella Santos (évolue aux USA), Carlota Silva (Portugal), ainsi que Nyriam Morais et Rhanya Santo (au niveau interne) se démarquent également.

Yano Elias, Luyane Costa, David Padre, Sebastião Vika ainsi que les soeurs Rafaela et Rhanya Santos composent le groupe pour les épreuves en eau libre.

L'équipe nationale sera dirigée par Artur Henrique (également coordinateur des sélections) assisté des entraîneurs Ivan Matos, Maria Andrade et Haleto Dala.

Les vétérans Pedro Pinotes, Daniel Francisco, João do Duarte (homme) et Catarina Sousa (femme) ne sont pas disponibles, selon la convocation à laquelle l'ANGOP a eu accès lundi.