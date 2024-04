Angola: Huambo accueille l'acte commémoratif de la Journée de la paix et réconciliation nationale

Huambo (Angola) — La ville de Huambo accueille jeudi l'événement principal des célébrations du 22ème anniversaire de la Paix et Réconciliation Nationale, marqué sous la devise « 4 avril, ensemble pour la croissance inclusive du pays ».

L'acte qui se réalise au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, à l'intérieur de cette ville, sera présidé par le Ministre d'État et Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, représentant le Chef d'État, João Lourenço.

Dans un communiqué envoyé mardi à l'ANGOP, le Gouvernorat de la province de Huambo considère le 4 avril comme une date qui a marqué le tournage d'une page sombre et amère de l'histoire d'un peuple, dont le désaccord avec les forces belligérantes l'empêchait autrefois de grandir et de faire grandir une Nation en lutte permanente.

Cependant, lit-on, grâce au bon sens et au sens patriotique le plus élevé, le pays a atteint la paix, avec des accords obtenus d'abord dans la ville de Luena, province de Moxico, puis à Namibe, avec la signature du Mémorandum d'accord complémentaire aux Accords de Luena, ce qui a le développement et la modernisation d'un Angola prospère, uni et indivisible.

"Alors que nous célébrons le 22ème anniversaire de la paix et de la réconciliation nationale, l'Exécutif angolais, dirigé par le Président de la République, João Lourenço, réitère son ferme engagement à continuer de concrétiser les politiques de l'État, visant le bien-être économique et social du peuple angolais et de tout faire préserver et maintenir cet bien durement acquis», indique le communiqué.

%

De même, selon le document, l'Exécutif réitère son appréciation aux courageux combattants de la liberté et aux anciens combattants de la Patrie qui, avec leur dévouement désintéressé et leur ténacité, ont brisé les tranchées de la lutte, les barrières de l'incompréhension et de la distance idéologique, mettant fin à la hostilité militaire.

Selon le programme, l'événement sera précédé de l'allumage du Flambeau de la Paix et du dépôt d'une gerbe de fleurs sur la place Doutor António Agostinho Neto.

Cet anniversaire marque le 22e anniversaire du fait que, le 4 avril 2002, les dirigeants militaires des Forces armées angolaises (FAA) et des anciennes forces de l'UNITA (FALA) ont paraphé le Mémorandum d'accord de Luena, complémentaire aux Accords de Lusaka, mettant fin à 27 ans de conflit armé.