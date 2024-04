Angola: Stratégie spatiale nationale 2016-2025 avec des résultats concrets

Luanda — La mise en oeuvre de la Stratégie Spatiale Nationale 2016-2025 obtient des résultats concrets et contribue à améliorer la vie des Angolais, a déclaré mardi, la directrice générale du Bureau de Gestion du Programme Spatial National (GGPEN), Zolana João.

Intervenant lors de la III édition de New Space Africa (Conférence Spatiale d'Afrique 2024), il a souligné que les résultats de la stratégie devraient être présentés, d'un point de vue concret, tout au long de l'événement.

Concernant l'événement, il a expliqué qu'il s'agit d'un projet né il y a deux ans à Washington (USA), lors de la rencontre entre les Etats-Unis et l'Afrique, au cours de laquelle le ministre Mário Oliveira a lancé un défi de placer l'Angola sur le devant de la scène mondiale, comme une puissance dans le secteur spatial, en commençant par l'Afrique australe, puis le continent africain et enfin au plus haut niveau.

A son tour, le directeur général de Space In Africa, Temidayo Oniosun, a souligné que la conférence montre l'engagement en faveur de la collaboration et du développement dans le secteur spatial au niveau du continent.

Selon lui, la conférence sert de levier pour les grands investissements réalisés dans le secteur, démontrant le dynamisme et les efforts de l'Angola dans ce domaine.

Il a indiqué que l'événement reste un instrument majeur, où les avancées technologiques existent, autour de la chaîne de l'industrie spatiale.

%

Selon lui, avec cet événement, « nous serons en mesure d'ouvrir davantage d'opportunités. Dans les quatre prochains jours, nous aurons un réseau qui rassemblera les acteurs de l'industrie spatiale.

De son côté, le commissaire de l'Union africaine à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation, Mohammed Belhocine, a remercié l'invitation à participer à l'événement, soulignant que la réunion abordera des questions très générales plutôt que techniques.

La III édition de New Space Africa (African Space Conference 2024), à laquelle est attendue la participation des stands des plus grandes agences spatiales du monde, aura lieu du 2 au 5 avril.

L'événement analyse comment la technologie peut être utilisée pour résoudre la situation à laquelle l'Afrique est confrontée en matière de pauvreté, en termes de potentiel de transformation de la technologie spatiale dans les questions liées à l'agriculture, à la santé et à la sécurité.

Le plus grand événement spatial du continent, organisé par Space in Africa, en partenariat avec l'Union africaine et le Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN), rassemble des décideurs, des représentants gouvernementaux, des dirigeants du monde académique et de l'industrie spatiale africaine, dans un environnement qui cherchera à analyser le rôle de l'espace dans la réduction de l'écart de pauvreté.

L'événement accueille des stands de la NASA (Agence spatiale américaine), de l'Agence spatiale européenne (ESA), de SANSA (Afrique du Sud) et de KSA (Kenya).

L'événement rassemble également des représentants de 54 pays, avec un accent sur les émissaires de la NASA, l'agence spatiale européenne, ainsi que de la Russie et de la Chine.