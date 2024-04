Madagascar: Trouble du comportement - La vie compliquée d'un enfant autiste

La célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme hier a mis en lumière un aspect largement méconnu de la société malgache : l'autisme, un trouble du comportement souvent incompris et stigmatisé.

Hanta, grand-mère d'un enfant autiste, partage avec tristesse l'expérience de son petit-fils, brillant élève autrefois. Après un changement d'enseignant et un épisode traumatisant à l'école, l'enfant a refusé d'y retourner, illustrant ainsi les défis auxquels font face les enfants autistes dans le système éducatif.

L'autisme, un trouble complexe du comportement, reste largement méconnu à Madagascar. Des cas comme celui de Hasina, âgé de 6 ans, qui présente des difficultés de communication et des comportements répétitifs, mettent en lumière les défis auxquels font face les familles et les professionnels de santé.

Malheureusement, la méconnaissance de l'autisme conduit parfois à des réponses inappropriées, comme le recours à des séances d'exorcisme au lieu d'une prise en charge adaptée.

Sensibilisation

Ce manque de compréhension de la part de la société peut entraver le développement des enfants autistes.

Pour sensibiliser la population malgache, l'Association Autisme Madagascar a organisé diverses initiatives, telles qu'un carnaval de sensibilisation et des séances de flash mob. Ces efforts visent à sensibiliser le public sur la réalité de l'autisme et à promouvoir une meilleure acceptation et prise en charge des personnes autistes. Pourtant, les défis persistent, notamment en termes d'infrastructures et de professionnels spécialisés. Les frais de scolarité élevés et le manque d'établissements adaptés rendent l'accès à l'éducation difficile pour de nombreux enfants autistes à Madagascar.

Pour un avenir radieux pour des enfants comme Hasina, une meilleure compréhension de l'autisme et des investissements dans des infrastructures adaptées sont nécessaires. La sensibilisation et l'éducation sont des étapes cruciales vers une société plus inclusive pour les personnes autistes.

Un carnaval de sensibilisation

La célébration de la Journée mondiale de l'autisme à Madagascar a été marquée par une série d'événements organisés par l'association Autisme Madagascar, notamment un carnaval de sensibilisation et une séance de flash mob. Un répit portant sur le thème "création d'outils pédagogiques et partages" est prévu le 6 avril au "les Colibris" Mahamasina.

Question à Mihanta Ravelonarivo, psychologue clinicienne - « Une personne naît autiste, meurt autiste »

Il n'existe pas de traitements curatifs pour l'autisme. Mihanta Ravelonarivo, psychologue clinicienne, donne des conseils pour aider un enfant à gagner en indépendance.

L'autisme ne constitue pas une maladie. Contrairement à la grippe, il n'est pas contagieux. Il s'agit plutôt d'un état, d'un trouble neurodéveloppemental.

Comment le reconnaît-on ?

On reconnaît l'autisme par les difficultés de l'individu en matière de communication et de l'interaction sociale. Mais aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs, des intérêts restreints et de l'intolérance aux changements.

Qui est habilité à poser le diagnostic d'une personne autiste ?

En général, le diagnostic est effectué par un spécialiste de l'autisme. Malheureusement, il n'y en a pas à Madagascar. Donc le diagnostic doit être établi par plusieurs spécialistes, à savoir un médecin, un pédiatre, un médecin psychiatre, un neurologue, un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute.

Existe-t-il des traitements qui permettent de guérir l'autisme ?

Une personne naît autiste, meurt autiste. Comme il ne s'agit pas d'une maladie mais d'un état, il n'existe pas de traitements curatifs. Ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer les compétences et les capacités de l'individu. Son évolution et son adaptation à la vie en société dépendent de sa prise en charge. Les médicaments qu'un médecin peut lui prescrire sont des aide-mémoires, des somnifères, ou des traitements contre l'épilepsie qui peut se présenter dans le trouble de l'autisme. La prise de médicaments se fait en fonction de l'état de santé de la personne, généralement.

Quelle est la thérapie efficace pour aider un autiste à être autonome ?

Les caractéristiques de l'autisme sont propres à chaque autiste. S'il y a trois personnes autistes, chacune d'elles a ses propres caractéristiques. Donc, la prise en charge dépend de chaque individu, de ses difficultés. Il y a, par exemple, des autistes qui ont des difficultés motrices. De ce fait, c'est un psychomotricien qui peut les aider. Ceux qui souffrent de problèmes de langage peuvent consulter un orthophoniste. En cas de troubles du comportement, en général, un psychologue et un ergothérapeute peuvent les accompagner. Il est donc crucial de comprendre les particularités de chaque personne autiste pour lui apporter un soutien approprié. L'encouragement dans les domaines qu'ils maîtrisent est essentiel pour leur développement.