Madagascar: Consommation - Les prix du carburant à scruter

Un temps imparti sans délai. Propice aux hésitations. Le 19 mai 2023, à l'issue de la mission de la quatrième revue de la Facilité élargie de crédit (FEC), Frédéric Lambert, à la tête des émissaires du Fonds monétaire international (FMI), a fait une déclaration à multiples facettes. Avec des extraits sur la Jirama et les prix du carburant, devenus le noeud gordien des difficultés de l'économie pour s'épanouir davantage.

Il y a mentionné que « le redressement de la compagnie d'électricité et d'eau Jirama reste une priorité pour réduire son coût pour le budget de l'État et améliorer le service rendu. Les autorités se sont engagées à renforcer le suivi et la transparence de la situation financière de Jirama. Elles ont redit leur détermination à mettre en oeuvre un mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant à partir du premier trimestre 2024 ainsi que des filets de sécurité sociale renforcés. Les autorités continuent la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et renforceront le cadre juridique pour permettre un contrôle public adéquat des politiques publiques ».

Alors que les engagements du gouvernement, avec ces deux points focaux, ont permis de décaisser par la suite 24,4 millions de DTS, soit l'équivalent de 32,6 millions de dollars, aucun signe n'a été enregistré pour satisfaire la seconde recommandation. L'expression « à partir du premier trimestre » est trop vague pour être précise dans le temps. Elle ouvre une brèche sur le caractère exécutoire de ce mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant.

%

Lors de son dernier passage à Madagascar, l'équipe de Frédéric Lambert a eu une rencontre approfondie avec les techniciens du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures pour évoquer cette même et épineuse question. Dans la foulée, le Conseil des ministres a donné son feu vert pour doubler la quote-part de Madagascar au sein du FMI. Lors de l'adhésion de Madagascar à cette institution, il a souscrit pour 244,40 millions de DTS. Il faudra y rajouter 244,40 millions de DTS en plus d'ici le 15 novembre pour être en conformité avec une mesure prise par l'Assemblée générale du FMI. Dont le prochain Sommet du Printemps avec celui de la Banque mondiale se tiendra du 15 au 21 avril à Washington. Peut-être une belle occasion d'en savoir davantage sur le dossier Madagascar. Afin de dissiper les doutes et incertitudes.