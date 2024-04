Madagascar: Région Analamanga - Mise en place de la Structure Locale de Concertation

La région Analamanga a procédé le 28 mars dernier à la mise en place de la Structure Locale de Concertation. Elle a notamment pour objectifs de : créer un lien entre tous les acteurs en vue de la promotion et la mise en oeuvre de la décentralisation, du développement local et de la participation citoyenne ; offrir des opportunités aux acteurs locaux de contribuer au développement local ; responsabiliser les différents acteurs dans la mise en oeuvre des politiques publiques ; renforcer la cohésion sociale et culturelle pour une expression des besoins et des demandes liées à la bonne gouvernance, fondée sur des mécanismes participatifs de prise de décision ; promouvoir la démocratie locale en vue de renforcer l'appropriation des actions et politiques menées ; émettre des idées et des suggestions pour alimenter le processus de prise de décision au niveau des Collectivités. Recueillis par