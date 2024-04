Madagascar: Coupures d'eau - La population d'Antsahameva Andrefana en colère

Ras-le-bol ! La population du quartier d'Antsahameva Andrefana a manifesté bruyamment sa colère, hier soir, en raison d'une trop longue coupure d'eau. En effet, les installations des usagers et les bornes fontaines n'ont plus été alimentées depuis plus d'un mois. Des quartiers voisins comme Fort Duchesne et Andraisoro sont également concernés par le même problème, dont certains, privés d'eau depuis plus de sept mois. Notons que dans plusieurs quartiers de la capitale les coupures d'eau ont duré depuis plus d'un an, voire davantage. Les bidons d'eau de 20 litres, livrés chez les usagers, coûtent entre 600 et 2000 ariary, en fonction de la distance par rapport au point d'eau.