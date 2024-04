Madagascar: 'Mars au féminin » / 2ème édition 2024 - Dr Juliana Lovatiana égale à elle même

Les choses ne se répètent pas de la même façon, c'est ce que l'organisatrice a prouvé. La deuxième édition a été saluée par le public composé de diverses personnalités. L'initiatrice a pu rassembler des femmes engagées issues de divers domaines, une peintre, une érudite experte en bande dessinée, une philosophe de formation, femme entreprenante ainsi qu'une littéraire de qualité.

Dr Juliana Lovatiana a accompli sa mission. « La Journée internationale des droits des femmes est ma source d'inspiration, ce qui m'a permis d'accoucher de ce projet depuis sa naissance l'année dernière. Cette fois-ci, on entrevoit une équipe disciplinaire très variée », a-t-elle fait savoir. Bien entendu, les thèmes proposés par les participantes ont capté l'attention. Les toiles de Yasmine Fidimalala, les conférences « Représentation de la sensibilité de la femme à travers la bande dessinée malgache francophone », « Virtualisation du féminin levinassien dans la pensée malgache », livrées par des enseignantes chercheurs Josie Stella et Annecy ont transporté le public dans l'univers de Vénus. L'intervention de l'écrivaine Hary Rabary n'était pas en reste. Ayant présenté son oeuvre « #ZaKoa", cette illustre femme de lettres a relaté d'une manière explicite les différentes sortes de violence que la femme subit dans son environnement. Cette année, l'initiatrice de ce projet a réussi à hausser la barre.

La deuxième édition de «Mars au féminin» , quoi que l'on dise, a été couronnée de succès. « Nous, les femmes de Diego-Suarez, avons besoin de ce genre de conception. Personnellement, je suis satisfaite. J'ai appris des choses en quittant la salle de conférence », a confirmé la slameuse Sylvania Fety. Par ailleurs, Dr Lovatiana exprime sa gratitude, « étudiants, enseignants, collègues, divers personnalités civiles et militaires, tous ont illustré ces journées et nous leur attribuons notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour la collaboration entre l'Alliance française d'Antsiranana et l'Université d'Antsiranana avec ses partenaires d'avoir permis à ce programme d'être réalisé. Nous avons enregistré comme motivations par cette volonté de rendre hommage à ces voix et images de la femme par une diversité impressionnante ». Les fidèles prévoient déjà une prochaine édition encore plus enrichissante. Bref, longue vie à « Mars au féminin » !!!