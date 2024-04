Angola: La députée Florbela Malaquias considère le 4 avril comme le deuxième plus grand événement national

Luanda — La députée Florbela Malaquias a considéré l'Accord de paix du 4 avril 2002 comme le deuxième événement le plus important du pays, après l'accession à l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

La patronne du Parti Humaniste angolais (PHA) s'exprimait dans une interview accordée à l'ANGOP, à Luanda, à l'occasion de la Journée de la Paix et Réconciliation Nationale, qui sera célébrée ce jeudi (4), dans tout le pays.

Elle a justifié que l'événement représente la fin d'une guerre interne, entre frères, à laquelle "il est souvent difficile de mettre fin", mais que "nous, Angolais, avons réussi à y mettre fin et à mettre le pays sur la voie du développement".

La parlementaire a souligné le fait que la paix est un élément fondamental pour la survie et la pérennité d'une société.

"Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de possibilités de vie, de progrès et de construction, car c'est un élément fondamental pour qu'une société puisse survivre et persister", a-t-elle soutenu.

Florbela Malaquias a cependant reconnu que la paix est également un élément « assez volatile » et que, pour cette raison, elle doit être bien entretenue et préservée à travers le dialogue et la tolérance.

%

Elle a ajouté que cette attention implique également de renforcer la réconciliation entre les hommes politiques, les religieux et la société en général, car il existe encore « des discours de haine entre les hommes politiques ».

"Cela nous dérange vraiment que, 22 ans après le rétablissement de la paix, certains hommes politiques n'aient pas réussi à tourner définitivement la page, c'est-à-dire à adopter une position de paix, en faveur de la paix et pour préserver la paix", a-t-elle déploré.

Selon elle, les hommes politiques devraient être plus patriotes et plus tolérants, en gardant toujours à l'esprit que "l'Angola est notre patrie à tous".

Florbela Malaquias, la seule femme à diriger un parti politique dans le pays et à détenir un siège parlementaire, estime qu'en 22 ans de paix, "des mesures bien plus importantes pourraient être prises que celles qui ont été prises", notamment dans le secteur de la santé. , l'éducation et la sécurité sociale.

Elle a défendu à cet égard une lutte acharnée contre la corruption et une plus grande transparence dans les institutions de l'État.