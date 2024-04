Cote d'Ivoire: Redynamisation de la coopération transfrontalière - Une rencontre entre acteurs ivoiriens et maliens à Tengrela

Du 26 au 28 mars 2024 s'est tenue à Tengrela (Côte d'Ivoire), la rencontre de redynamisation de la coopération transfrontalière entre le département de Tengrela (Côte d'Ivoire) et le Cercle de Kolondièba (Mali). Rapporte une note de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, ( Cnf-ci).

Cette rencontre a été conjointement organisée par les autorités administratives des deux circonscriptions qui se sont appuyées sur un comité technique mixte composé des acteurs locaux de Tengrela (Côte d'Ivoire) et de Kolondièba (Mali), en collaboration avec les structures en charge de la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et du Mali et avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) et l'Ong Equal Access International.

La rencontre avait pour objectif principal de relancer les activités de coopération transfrontalière entre Tengrela en Côte d'Ivoire et Kolondièba au Mali. Elle a réuni les autorités administratives, les maires, les chefs des services techniques de Tengrela et de Kolondièba, les représentants des structures en charge de la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et du Mali, les responsables des unités des forces de sécurité de Tengrela et les représentants des partenaires techniques et financiers.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Chef de la délégation malienne, M. Boubacar Oumar TRAORE, Préfet du Cercle de Kolondièba, remercié les Autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à sa délégation et ainsi que les commodités mises à leur disposition depuis leur entrée sur le territoire ivoirien. Il a rappelé l'historique de ce processus qui a commencé en 2019, interrompu en raison des mesures sécuritaires relatives à la crise sanitaire liée au covid-19. C'est pourquoi, il s'est réjoui de la reprise de ces activités de coopération transfrontalière et souhaité que les attentes des acteurs soient prises en compte pour l'amélioration des échanges entre les communautés de Tengrela (Côte d'Ivoire) et Kolondièba (Mali). Il a au nom des plus hautes Autorités du Mali, remercié tous ceux qui ont contribué et continuent de contribuer au renforcement des liens de fraternité entre les populations maliennes et ivoiriennes en général, et celles des espaces frontaliers en particulier.

Avant de déclarer ouverts les travaux, Madame le Préfet du Département de Tengrela, GNALEGA Ruth Anne-Marie épouse Brou, a, dans son intervention, salué cette initiative qui date d'avant sa prise de service à Tengrela. Elle a remercié la délégation venue du Mali pour sa disposition et son engagement à maintenir avec les communautés locales de Tengrela des relations de bon voisinage. Par la suite, elle a émis le vœu de voir se concrétiser la mise en place du Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) entre Tengrela (Côte d'Ivoire) et Kolondièba (Mali). Aussi, a-t-elle souhaité que la rencontre permette de mener des réflexions profondes afin de parvenir à une gestion concertée de la frontière commune aux deux pays. Elle a particulièrement remercié les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Organisation Internationale pour les Migrations (Oim) et l'ONG Equal Access International (Eai) pour leur appui.

Après les présentations de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire (Cnfci) et de la Direction Nationale des Frontières (Dnf) du Mali, Monsieur Tima Thomas COULIBALY, Chef de Division Coopération administrative frontalière à la Direction Nationale des Frontières du Mali a fait une présentation d'un modèle de Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière (GLCT).Dans son allocution de clôture, Monsieur Nurudine OYEWOLE Coordonnateur technique chargé de la coopération transfrontalière, des affaires juridiques et des contentieux à la Cnfci a remercié l'ensemble des participants et particulièrement ceux venus du Mali pour avoir effectué le déplacement. Il a salué et félicité Madame le Préfet de Tengrela et son homologue de Kolondièba pour leur engagement remarquable qui a permis de tenir cette rencontre.

Quant au représentant de l'Oim, il a tout d'abord remercié les participants pour leur mobilisation et remercié les autorités des deux États pour leur volonté et leur engagement à parvenir à une gestion concertée de leur frontière commune