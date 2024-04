Congo-Brazzaville: Droits des femmes - Les dames de Madibou sensibilisées au cancer du sein et du col de l'utérus

Dans le cadre de la célébration du mois des droits des femmes, celles du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, ont été sensibilisées, le 31 mars, au cancer du sein et de l'utérus ainsi qu' à la loi Mouébara et au leadership au féminin, au cours d'une activité placée sous l'égide de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa.

L'activité a connu la présence de l'administrateur maire de Madibou, Alain Milandou, ainsi que des onze chefs de quartier de Madibou, du Pr Judith Nsonde-Malanda et des femmes de l'Association des femmes du millénaire pour le développement (AFMD). Son but a été de rappeler aux femmes le sens et la signification de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont été sensibilisées aussi et surtout au cancer du sein et de l'utérus, à la loi Mouébara et au leadership au féminin.

Au cours de la rencontre, Bélinda Ayessa a souligné que les jeunes dames de la République du Congo sont intelligentes et il ne leur manque juste que la canalisation. « Je sais que dans notre pays, le Congo, il y a un potentiel inestimable. Des jeunes femmes sont intelligentes mais il manque juste qu'elles soient canalisées. A propos, il y a des efforts que le gouvernement, sous le leadership de notre chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, fait pour essayer tant soit peu de booster les jeunes femmes afin qu'elles prennent leurs destins en main. Une fois qu'on a fixé ses objectifs, il faut se prendre au sérieux soi-même. Et c'est possible là où les gens pensent que vous allez échouer, c'est tout à fait possible de réussir », a-t-elle déclaré.

%

Présente à la cérémonie, le Pr Judith Nsondé Malanda a sensibilisé les femmes aux facteurs de risque, ceux qui font qu'une personne puisse faire un cancer, notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus.

Quant à la présidente de l'AFMD, Sophie Guillabert Mvoumath, elle a abordé le volet des violences, notamment conjugales. « Lorsque nous avons failli à nos devoirs, surtout conjugaux pour celles qui sont mariées, c'est à ce moment que les violences conjugales apparaissent », a-t-elle déclaré.

Avant de mettre un terme à cette journée de sensibilisation, Bélinda Ayessa a remercié toutes les femmes qui ont participé aux différentes activités consacrées au mois des femmes. Puis est intervenue la partie festive de la cérémonie.