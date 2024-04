Sénégal: Réactions lors de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye

MOUHAMADOU MAKHTAR CISSE, MINISTRE DE L'INTERIEUR AU PR DIOMAYE FAYE

«Votre victoire est celle de la démocratie»

«Je tiens à féliciter chaleureusement le nouveau président du Sénégal M. Bassirou Diomaye Faye. Votre victoire est celle de la démocratie. Votre succès sera également le nôtre. Puissiez-vous recevoir de Dieu la force nécessaire pour porter le poids de cette responsabilité - qui est indéniablement lourde - confiée par le peuple souverain. Aujourd'hui, le Sénégal, terre d'histoire, de culture, d'ouverture et d'honneur, vous intronise en espérant que vous saurez insuffler une dynamique positive et tournée vers l'avenir, pour le bonheur et la prospérité de notre cher peuple. En avant vers un Sénégal fort et respecté».

AMINATA TOURE, ANCIENNE MINISTRE

«C'est aussi un pas de réconciliation pour que toute la Cedeao se retrouve»

«Finalement la démocratie a fini par triompher. Parce qu'il n'y a pas d'autres meilleurs systèmes que la démocratie. C'est ce que nous sommes venus célébrer en présence des chefs d'États de la sous-région. C'est aussi un pas de réconciliation pour que toute la Cedeao se retrouve encore une fois. Et nous saluons la présence des dirigeants du Mali, du Burkina Faso qui sont venus. Tout le monde était là. C'était une belle communion africaine et ouest africaine. Que Dieu bénisse le Sénégal et notre nouveau président».

MAMADOU LAMINE DIALLO, CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE DE 2024

«Le Sénégal prend une nouvelle direction, après avoir affirmé son ancrage démocratique»

«Je viens d'assister à la cérémonie solennelle de prestation de serment du président Diomaye Faye à Diamniadio, devant le Conseil constitutionnel. L'élection présidentielle qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, le Sénégal prend une nouvelle direction, après avoir affirmé son ancrage démocratique et républicain. Je loue les engagements pris par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye à savoir s'occuper du bien-être des Sénégalais dans la stabilité institutionnelle et l'indépendance de la justice».

ALY NGOUILLE NDIAYE, CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE DE 2024

«On fonde beaucoup d'espoir sur lui»

«Nous sommes venus répondre à l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye pour participer à sa prestation de serment. Ce que nous avons honoré avec plaisir. Nous lui souhaitons une très bonne chance pour conduire les destinées de notre pays. On fonde beaucoup d'espoir sur lui, surtout pour la jeunesse. Je crois qu'il sera au rendez-vous ».