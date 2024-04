Angola: Le pays et l'Espagne réaffirment leur intérêt pour le renforcement des relations de coopération

Luanda — La République d'Angola et le Royaume d'Espagne ont exprimé mardi, à Addis-Abeba (Éthiopie), leur intérêt à accroître leurs relations d'amitié et de coopération dans les domaines bilatéral et multilatéral.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, la position commune a été mise en évidence lors de la réunion que l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a eu avec son homologue espagnol, Guilhermo López Mac-Lellan.

Lors de la réunion, réalisée au siège de la Mission diplomatique angolaise à Addis-Abeba, les ambassadeurs ont été unanimes à souligner l'importance des échanges multisectoriels, notamment dans les domaines économique, commercial, politique et culturel.

Ils ont mentionné les opportunités commerciales qu'offre l'Angola et qui attiré les investisseurs espagnols sur le marché angolais, en mettant en oeuvre des projets dans les domaines de l'énergie et de l'eau, des transports, de la pêche, de la géologie, de la santé, de l'éducation, des technologies de l'information et de la communication, de la construction civile, de l'industrie agricole, de l'alimentation et pharmaceutique.

L'ambassadeur Miguel Bembe a profité de l'occasion pour informer son interlocuteur que l'Angola prendra officiellement son siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine demain, mercredi.

Il a passé en revue la participation de l'Angola dans diverses structures de l'Union africaine et les processus menés par le pays au sein de l'organisation continentale, soulignant le rôle joué par le Président João Lourenço en tant que champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur du conflit entre la République démocratique du Congo (RDC) et Rwanda.

À son tour, l'ambassadeur Guilhermo López Mac-Lellan a déclaré que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Espagne soutient les résolutions des questions de paix et de sécurité parrainées par l'Union africaine.