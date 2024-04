Gabon: Installation des chefs de zone de l'association des Fils et Filles de Mulundu à Lastourville

Créée il y a quelques mois seulement, l'association des Fils et Filles de Mulundu poursuit son implantation à travers le département éponyme avec des actions diverses. Elle vient en soutien aux personnes démunies, vulnérables...

L'association des Fils et Filles de Mulundu est une structure associative à but non lucrative. Elle occupe le terrain et s'installe un peu partout dans le département dont la capitale est Lastoursville. Christian Ndzoukou, le Vice-président a procédé à l'installation de deux chefs de zones sur l'axe Lastoursville, canton Lassio CEBE, district de Ndangui.

Selon Yannick Ondongo, le Chargé de la communication, ladite association, si le message d'unité, de cohésion, de partage et d'égalité de chance est au centre de l'esprit de cette association, la première du genre dans la contrée, la promotion de la culture et la revalorisation des us et coutumes est à mette à l'actif de ce mouvement qui déjà, attire plusieurs adhérents.

Il explique que l'objectif visé par toutes ces actions, est le bien-être des populations. Aussi, est-il question pour ladite association, de créer l'unité et l'égalité des chances entre les communautés vivant dans une même localité.

Lors de sa sortie officielle, le président de ce mouvement, Axel Litona Boubeya avait indiqué que désormais, Mulundu devait être considéré comme une localité où les communautés ne regardaient que dans la même direction pour le développement social, sportif, économique et culturel.

Pour la fin du mois de mars, le Vice président a clos ce premier trimestre par l'installation de deux chefs de zones dans les regroupements de Ndambi Balondo et Moubidou Mouyabi Ogooue 5 dans le département de Mulundu.