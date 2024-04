Egypte: Discours du Président Al-Sissi à l'occasion de sa prestation du serment constitutionnel

Au Nom d'Allah le Miséricordieux,

"Ô Allah. Toi seul est Souverain sur toute chose Tu octroies le règne et l'autorité à qui Tu veuxet Tu les ôtes à qui Tu veux. Tu avilis et Tu humiliés qui Tu veux, Toi seul qui possèdes le bien. Rien ne t'es impossible pour l'exécution de Tes desseins, ainsi que l'exige Ta sagesse à l'égardde Ta création."

Monsieur le Président de la Chambre des Représentants,

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi, au début de mon discours, d'adresser un salut de remerciement et d'appréciation au grand peuple d'Égypte qui a dit son mot, le décideur, symbole d'authenticité, de fierté et de fermeté. À vous tous les généreux fils d'Égypte, mes sincères salutations et appréciation d'avoir renouvelé votre confiance pour assumer la responsabilité de la direction de notre grande nation pour un nouveau mandat présidentiel.

Mesdames et messieurs,

Laissez-moi, alors que nous sommes au milieu de cet ancien édifice qui représente la volonté du peuple égyptien, de renouveler avec vous l'engagement d'achever le processus de construction de la patrie et de réaliser les aspirations de la grande nation égyptienne dans la construction d'un nouveau État moderne, démocratique et avancé dans les sciences, l'industrie, l'urbanisme, l'agriculture, la littérature et les arts, armés tous d'une riche histoire sans précédent parmi les pays, d'une détermination du présent plus forte que les montagnes et des espoirs d'un avenir qui, si Allah le veut, portera tout le bien pour notre pays et notre peuple.

%

Le grand peuple d'Égypte,

Dès le premier jour où j'ai répondu à votre appel et cherché à réaliser votre volonté que vous avez déclarée clairement, brillante et retentissante, où nous avons agi ensemble comme un seul homme pour sauver notre pays des griffes de l'extrémisme, de la destruction et de l'effondrement, j'ai juré que la sécurité de l'Égypte, la sûreté de son cher peuple et la réalisation du développement et du progrès resteraient mon premier choix, au dessus de toute considération, à travers l'approche d'honnêteté et de partage, concernant tous les enjeux et défis auxquels nous avons été confrontés, en vous assurant que la cohésion de notre bloc national et l'unité de notre peuple est la première garantie pour amener ce pays à la place qu'il mérite.

Peut-être que ces dernières années ont prouvé que le chemin vers la construction des nations n'est pas tout rose et que les rebondissements du destin qui varient entre les tentatives terroristes du mal à l'intérieur du pays, les crises mondiales soudaines à l'étranger et les guerres internationales et régionales féroces qui nous entourent, nous obligeons à affronter des défis qui n'auraient peut-être pas été relevés avec autant d'ampleur et d'intensité tout au long de l'histoire moderne de l'Égypte. Nous n'aurions pas été en mesure de résister à ces défis, sans l'héritage de notre grand peuple et les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés dans les années précédentes pour reconstruire notre pays et renforcer ses structures, ce qui nous permettra de surmonter toutes difficultés, si Allah le veut.

Chers fils d'Égypte,

Le monde d'aujourd'hui, avec ses défis croissants : culturels, scientifiques, technologiques, urbains, politiques et économiques, nous exige d'être conscients de toutes nos énergies que nous sommes dans une course contre la montre, puisque le progrès continu n'attend personne, et nous avons parcouru un long chemin en peu de temps, affrontant des difficultés et des défis, en sachant qu'avant tout nous nous mettons au défi qui est toujours gagné par la rare origine égyptienne, rendue plus solide et plus résistante par l'ampleur des défis.

Dans ce contexte et en réponse au peuple qui m'a chargé de continuer à diriger notre grande nation, je présente devant vous les caractéristiques et les objectifs les plus importants de l'action nationale au cours de la prochaine phase :

Premièrement- au niveau des relations extérieures de l'Égypte, la priorité est de protéger et de préserver la sécurité nationale de l'Égypte, dans un environnement régional et international perturbé, en continuant à renforcer les relations équilibrées avec toutes les parties dans un nouveau monde dont les contours s'esquissent, dans lequel l'Égypte joue un rôle indispensable dans la consolidation de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement.

Deuxièmement- sur le plan politique, compléter et approfondir le dialogue national au cours de la prochaine étape et mettre en oeuvre les recommandations convenues aux différents aspects: politique, économique, social et autres dans le cadre du renforcement des bases de la participation politique et démocratique, surtout pour les jeunes.

Troisièmement- Adopter des stratégies qui maximisent les capacités et les ressources économiques de l'Égypte et renforcent la solidité et la flexibilité de l'économie égyptienne face aux crises, tout en parvenant à une croissance économique forte, durable et équilibrée, en renforçant le rôle du secteur privé en tant que partenaire essentiel dans la direction du développement. Ainsi que se concentrer sur les secteurs d'agriculture, d'industrie, de communications, de technologies d'information et du tourisme, en augmentant progressivement sa contribution au PIB, outre, l'expansion de la superficie agricole et productive, afin d'atteindre la sécurité alimentaire de l'Égypte et attirer davantage d'investissements locaux et étrangers, visant à offrir des millions d'opportunités d'emploi durables, tout en donnant la priorité aux programmes de fabrication locaux pour augmenter les exportations et les recettes en devises de l'Égypte.

Quatrièmement- adopter une réforme institutionnelle globale visant à garantir la discipline financière et à parvenir à une bonne gouvernance en rationalisant les dépenses publiques, en augmentant les revenus publics et en s'orientant vers des voies plus durables pour la dette publique, ainsi qu'en transformant l'Égypte en un centre régional pour le transport, le commerce de transit, les énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que l'hydrogène vert et ses dérivés, tout en maximisant le rôle économique du canal de Suez.

Cinquièmement- L'optimisation des bénéfices de ressources humaines égyptiennes en augmentant la qualité de l'éducation de nos enfants, et en poursuivant l'activation de programmes et d'initiatives visant à améliorer la santé publique des citoyens et à compléter les étapes du projet d'assurance maladie globale.

Sixièmement- Maintenir les réseaux de sécurité sociale, augmenter le pourcentage des dépenses consacrées à la protection sociale, ainsi que les allocations du programme de soutien en espèces "Solidarité et Dignité", de même, l'achèvement total de toutes les étapes de l'initiative "Vie décente", considérée comme l'initiative développementale la plus importante dans l'histoire d'Égypte, ce qui permettra d'améliorer considérablement le niveau de vie des citoyens des villages ciblés.

Septièmement- Poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique de développement urbain et compléter la construction de nouvelles villes de quatrième génération, tout en développant les zones principales non planifiées et en achevant le programme "Logement pour tous les Égyptiens", qui cible principalement les jeunes et les familles à faible revenu.

Le grand peuple d'Égypte.. Ô peuple honorable et généreux...

La construction et le renforcement des fondations de la nouvelle république connaissent, chaque jour, une croissance et un développement grâce au travail et aux efforts de nos mains et à notre insistance sur le fait que l'Égypte a le droit de rêver, et à son peuple le droit d'une vie décente et à sa nation le droit d'être au premier rang parmi les nations. Je m'engage devant Allah et je vous promets que je resterai loyal en mon travail, mes yeux ne voient que vos intérêts et ceux de ce pays, armé de votre détermination et de votre bonne origine, en préservant l'engagement et la promesse pour l'Égypte bien-aimée et son cher peuple, et en premier lieu Allah Tout-Puissant.

"Ô Seigneur, Tu m"as octroyé une souveraineté en plus du don de l'interprétation des songes. Ô Créateur des cieux et de la terre, Tu détiens mon destin et Tu veilles à mon bien durant ma vie et après ma mort, fais que je revienne à Toi tel que Tu voudrais que soient Tes prophètes qui appartiennent à la religion de l'Islam, fais que je sois parmi Tes pieux et loyaux serviteurs"

Merci pour vous...

Que la Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.