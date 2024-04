Madagascar: Législatives - Aucun dépôt de candidature à Antananarivo à J-6

L'on se demande si ce dépôt de candidature à l'OVEC du district à la traîne fait partie de la stratégie des États-majors politiques ?

Le décret portant convocation des électeurs pour les législatives a été adopté lors du conseil du gouvernement du 15 février 2024. Le dépôt des dossiers de candidature a été ouvert le 27 mars pour être clôturé le 8 avril. Ce conseil a également adopté le décret fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d'impression des bulletins de vote fixé à 20 millions d'ariary. Mais pour l'Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures (OVEC) du district d'Antananarivo à savoir la capitale, aucun dossier n'a encore été déposé jusqu'à hier. Or, il ne reste plus que six jours pour déposer les dossiers. Cette semaine, on en saura un peu plus sur les noms de ceux qui postulent un poste à Tsimbazaza.

Course à Tsimbazaza

L'on se demande si c'est également le cas pour les OVECs des autres districts. Toutefois, des noms ont commencé à circuler dans certaines régions du pays. C'est le cas notamment de Siteny Randrianasoloniaiko pour Toliara I, de Keron Idealson pour Ampanihy-Ouest et de Jean-Jacques Rabenirina pour Betioky-Atsimo. Par ailleurs, des membres du gouvernement seraient aussi dans la course à Tsimbazaza. Il s'agit de la ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala qui pourrait se présenter à Fianarantsoa ; du ministre de l'Intérieur Tokely qui serait candidat à Sambava et du ministre de la Jeunesse et des Sports ; André Haja Resampa pour le district de Morondava. Faut-il cependant noter que l'article 64 de la Constitution en son alinéa 2 stipule que « tout membre du gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable ».