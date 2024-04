Madagascar: Autisme - Peu de données statistiques fiables et à jour concernant Madagascar

La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée hier 2 avril 2024, a été une occasion pour les associations engagées en faveur des personnes autistes et leurs familles, de faire connaître au public les grands défis concernant l'autisme à Madagascar.

Bien des familles de personnes autistes, notamment les moins nanties, se sentent démunies et terriblement seules face à leur situation. Les structures médico-éducatives pouvant les accompagner dans la prise en charge de leurs enfants autistes sont, pour la majorité d'entre elles, financièrement inaccessibles. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est une occasion de faire connaître au grand public les informations relatives à l'autisme. Mais force est de reconnaître que Madagascar manque encore de données fiables et à jour, notamment sur le nombre exact des personnes autistes dans le pays. Sachant que l'autisme lui-même compte de nombreux types, et que parfois, faire établir un diagnostic n'est même pas à la portée des familles, difficile d'avancer. Cependant, l'existence d'associations et de fédérations d'associations est d'un grand soutien pour les familles et les personnes autistes. Elles déploient constamment des efforts pour « déplacer les montagnes ».

Rappelons que la journée de célébration nationale de la journée de sensibilisation à l'autisme s'est déroulée, hier, à Mahajanga, au Centre Manjaka, un tout nouveau centre éducatif et thérapeutique qui prend en charge les enfants autistes dans cette ville. Ailleurs, à Antananarivo, à Antsiranana, Fianarantsoa, ou encore à Antsirabe, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a également été célébrée. Le soir, la Mairie d'Antsirabe et la Gare de Fianarantsoa, entre autres, ont été illuminés en bleu en signe de solidarité à cette cause, tandis que durant la journée, tout de bleu vêtus, les participants aux diverses manifestations à l'occasion de cette journée dans plusieurs villes de Madagascar, ont apporté, chacun à leur manière, leur contribution dans l'objectif d'informer et de sensibiliser, encore et toujours, sur l'autisme, et de permettre un changement positif aussi bien sur la perception de l'autisme par le grand public, que sur l'accompagnement des personnes autistes au quotidien, dans de meilleures conditions : des accompagnement accessibles et de qualité.