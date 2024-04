Madagascar: Exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or - La formalisation pour lutter contre les trafics

Le projet Planet Gold Madagascar a été lancé le 14 mars dernier et ambitionne de réduire l'utilisation du mercure dans le procédé d'extraction de l'or.

Tracer l'or afin d'en finir une bonne fois pour toute sur les mauvaises pratiques. Tel est l'un des objectifs fixés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Planet Gold Madagascar. Récemment lancé, ce projet est financé à hauteur de cinq millions de dollars par le Fonds pour l'Environnement mondial. Planet Gold Madagascar entend mettre en place une base de données des acteurs de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. E.loitation « se fait dans la majeure partie des cas dans le secteur informel ». L'idée serait ainsi de lutter pour « mieux tracer l'or ». Pour le département ministériel, cela constituerait un moyen efficace « de percevoir plus de recettes fiscales inhérentes à ces activités ».

Lutte de longue haleine

Le projet entend également en finir avec l'utilisation du mercure dans ce type d'exploitation. Une pratique nuisible connue pour ses conséquences désastreuses sur la santé, l'agriculture et l'élevage. Le cancer en est l'une des conséquences les plus graves en matière de santé publique. La dégradation du sol, la pollution des eaux ou encore la déforestation sont des pratiques qui accompagnent l'extraction de l'or. Des cas d'exploitation illicite, observée dans les aires protégées et qui sont déplorés par les acteurs de la conservation en sont des exemples.

La traçabilité de l'or devrait permettre de casser « la chaîne d'approvisionnement en mercure ». Ce qui devrait rendre l'exploitation aurifère artisanale « plus sûre, plus propre et plus rentable en introduisant des méthodes d'extraction de l'or sans mercure ». Ce projet cible quatre sites miniers et aurifères du pays. A savoir le site d'Andriafialava, commune rurale de Betsiaka, région Diana, le site d'Antanimbary, commune rurale d'Antanimbary, région Betsiboka, le site d'Ambalamanasy, commune rurale Vohilava, région Vatovavy et enfin le site de Farezy, commune rurale de Lazarivo, région Atsimo Andrefana.