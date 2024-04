Madagascar: Salon du chocolat vertueux - Le goût du chocolat malgache très apprécié en France

Madagascar a participé à la 2e édition du salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales qui s'est tenu du 30 au 31 mars 2024 dans la ville de Hérisson, département L'Allier en France.

Cette fois-ci, la République Démocratique de Congo a été choisie pays invité d'honneur par l'association Croq'Ethiq et l'association des boulangers locale, organisatrice de cet événement unique en France qui met en valeur le savoir-faire des artisans chocolatiers, notamment ceux des pays grands producteurs de cacao. Plus de 1 400 personnes sont venues visiter le salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales. Madagascar y a été représenté par l'École de la chocolaterie Edenia formant des artisans chocolatiers.

« Nous y avons exposé les produits fabriqués par nos apprenants qui vont devenir des artisans chocolatiers. On peut citer, entre autres, les tablettes de chocolat à mille saveurs ainsi que nos ingrédients comme la vanille, la cannelle et le poivre sauvage. Une chose dont on est sûre, le goût du chocolat malgache est très apprécié par les consommateurs en France. De nombreux visiteurs en témoignent après avoir dégusté tous les chocolats des artisans participant à cette manifestation économique. En plus, les clients qui ont acheté les produits à base de cacao de Madagascar lors de la première édition de ce salon, sont revenus pour en acquérir d'autres. Ils ont montré leur fidélité, compte tenu du goût de notre chocolat », a exprimé Achille Rajerison, le directeur de cette école de la chocolaterie.

Fluctuation des prix

Ce n'est pas tout ! « Les visiteurs français raffolent également de l'infusion à base d'écorce de la fève de cacaoyer. En effet, ils sont plutôt intéressés par les vertus de cette tisane », a-t-il ajouté. Toujours dans le cadre de ce salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales, une conférence sur le cacao a été organisée. À cette occasion, il a été évoqué que les artisans chocolatiers ne peuvent pas développer leurs activités en raison de la fluctuation du cours de ce produit de rente.

À Madagascar, « le prix du kilo des fèves de cacao s'affiche actuellement à 34 000 Ar au lieu de 27 000 Ar, il y a une dizaine de jours. On a pu les acquérir à 6 500Ar/kg, il y a à peine trois ans. On se demande s'il y a une forte spéculation au détriment des petits transformateurs locaux. Sur le marché international, le cours du cacao a également suivi ce rythme ascendant atteignant 10 000 USD la tonne contre 6 015 USD le 15 février 2024 et 4 190 USD le 29 décembre 2023. Bon nombre d'artisans chocolatiers se plaignent », a rapporté Achille Rajerison.

Par ailleurs, il a saisi cette opportunité pour faire connaître aux visiteurs l'autoroute du chocolat visant à allier le tourisme et le chocolat. « Notre objectif est de soutenir les planteurs de cacaoyers et leurs familles dont certains d'entre eux n'ont jamais goûté le chocolat alors que le cacao de Madagascar a une notoriété mondiale. La transformation de ce produit de rente via la formation des artisans est également notre priorité en vue de créer de la valeur ajoutée. Nous faisons ainsi appel au savoir-faire et aux technologies des professionnels, pour ce faire », a-t-il enchaîné.

Un autre événement tournant autour du chocolat a également eu lieu dans la ville de Moirax, et ce, avec l'appui du maire Henri Tandonnet et de l'Office du Tourisme présidé par Irène Rodionoff. Madagascar y a été à l'honneur. Le Maître cuisinier talentueux Moïse Rajaonarivelo, très connu en France, y a également servi des plats typiquement malgaches, après les expositions de l'école de la chocolaterie.