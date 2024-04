Madagascar: Grand Raid 2024 - Une équipe 100% malgache sur le Zembrocal

La liste des coureurs pour le Grand Raid de la Réunion du 17 au 20 octobre 2024 est bouclée. On verra la participation d'une équipe malgache, composée de quatre sociétaires du Crown Athletics Antsirabe sur l'épreuve de 151 km.

Les listes des inscrits pour les courses du Grand Raid 2024 ont été dévoilées la semaine dernière. Une trentaine de Malgaches seront en lice pour cette édition, qui aura lieu du 17 au 20 octobre, à La Réunion. Pour la toute première fois, il y aura une équipe 100% malgache sur l'épreuve Zembrocal de 151 km avec 9 130 m de dénivelé positif. Ce sont tous des licenciés du Crown Athletics Antsirabe, à savoir Tahirinirina Jeannot Avotraniaina, alias Alvine, Fulgence Rakotondrasoa, Jean Nelson Raotozafy et Hajanirina. Ce sera sans doute la meilleure équipe malgache du trail, à suivre de près. En effet, c'était toujours dans la vision de Yann Mayette, le président du Crown, d'envoyer ses protégés sur les différentes courses à l'étranger.

« Je préside ce club depuis 2018 et j'ai toujours eu comme objectif de faire voyager mes coureurs. La Diagonale des Fous fait partie des trails les plus connus dans le monde. Mettre en lumière les coureurs de Madagascar est l'objectif. Nous avons une équipe pour jouer le podium voire la victoire. Un excellent résultat à La Réunion pourrait être bénéfique pour les athlètes et pourquoi pas décider de quelques sponsors de grandes marques de sport à venir en aide à nos athlètes », a-t-il fait savoir. Fulgence avait déjà participé lors de la dernière édition. Il a fait le relais avec des coureurs mauriciens. Concernant les autres coureurs, ce sera leur baptême de feu. « Nous venons également de clôturer un budget pour apporter 3m3 de matériels de course, biens collectés en France. Cette somme a été collectée grâce à une cagnotte sur internet et nous recevrons le matériel en juin. Nous sommes déjà en train de préparer les passeports et nous allons devoir anticiper les visas afin de ne pas avoir d'imprévus.Tsiry Rakotomalala et moi serons également présents. Nous suivrons nos coureurs tout au long du parcours pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles », a ajouté le président.

Ce dernier est encore à la recherche de partenaires pour financer leur participation à ce Grand Raid. Pour la Diagonale des Fous, une course de trail extrême d'une distance de 170 km avec 10 500 m de D+, dix Malgaches sont dans la liste des engagés.