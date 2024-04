Madagascar: Réseau électrique - Remplacements de poteaux en cours sur le PIA Antsirabe

La deuxième phase du Projet d'amélioration de la gouvernance et des activités du secteur de l'électricité (PAGOSE II) progresse. À Antsirabe, elle met un accent sur l'amélioration du réseau de distribution électrique. Selon la Jirama, le remplacement des poteaux sur la ligne PIA (Poste d'interconnexion) est en cours, même pendant le week-end pascal dernier, démontrant l'engagement continu envers l'amélioration des infrastructures énergétiques.

Durant le week-end dernier, les techniciens de la société d'État ont remplacé le pylône n°512 sur la ligne reliant Ambohimanambola et Antsirabe, dans l'objectif de modernisation et d'amélioration de la fiabilité du réseau électrique dans la région. Ces travaux, bien que discrets pour certains, sont essentiels pour garantir une distribution électrique stable et efficace pour les habitants et les entreprises locales. À noter que le projet PAGOSE II, soutenu par la Banque mondiale, vise à relever les défis majeurs du secteur énergétique à Madagascar, en renforçant la gouvernance et en améliorant les activités du secteur. Pour ce projet, les progrès réalisés dans le remplacement des poteaux témoignent de l'efficacité de ce partenariat et de l'engagement des parties prenantes à surmonter les obstacles pour fournir une énergie fiable et accessible à tous.