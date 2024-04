Afrique: Le ministre français du Commerce en visite au Maroc pour «renouer le partenariat économique»

Après près de deux ans de crise et une quasi rupture des échanges entre les deux pays, la France et le Maroc renouent avec les échanges et les visites officielles. À partir de ce mercredi 3 avril au soir, le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, sera en visite pour 48 heures dans le royaume. L'occasion notamment de « renouer le partenariat économique », selon les mots de la diplomatie française.

La relation franco-marocaine est belle est bien repartie. Renouer, cela veut dire ici relancer : en deux ans, le Maroc a annoncé de nouveaux projets d'investissements et de modernisations dans le pays. Des projets auxquels la France souhaite faire participer ses entreprises, notamment dans les domaines du ferroviaire, de l'aéronautique ou encore de l'automobile.

Pour cette visite officielle dans le royaume de deux jours, le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, sera ainsi accompagné du directeur général de Business France, du président de la Chambre de Commerce internationale française ainsi qu'une représentante de la Banque publique d'investissement (BPI).

Mais ce qui a surtout été relevé par les médias marocains, ce sont les investissements français au Sahara occidental : cette région disputée entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis était au coeur des tensions entre Paris et Rabat. Cette dernière souhaite une prise de position claire quant à sa souveraineté sur la région.

Financements de projets

Mais la France refuse de franchir le pas de la reconnaissance de la « marocanité du Sahara », et préfère une approche plus économique. Ainsi, les structures françaises d'investissements extérieurs comme la BPI ou Proparco ont, depuis janvier, la possibilité de financer des projets dans cette région qui devient de plus en plus attractive après la proposition marocaine d'ouvrir un accès à l'Atlantique via le Sahara pour les pays du Sahel.

L'objectif de ces investissements français est donc double : rassurer le Maroc sur le soutien de Paris à son Sahara, sans contrevenir au droit international, et ainsi restaurer des relations avec un vieil allié à la croissance économique florissante.