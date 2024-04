Ile Maurice: Vol avec violence sur un quinquagénaire - Deux femmes passent aux aveux

La Criminal Investigation Division de Terre-Rouge a arrêté deux habitantes de Bois-Marchand âgées de 18 et 26 ans le 1er avril pour vol avec violence d'un homme de 51 ans à Arsenal dans la soirée du 21 mars. Ce jour-là, le quinquagénaire qui habite la région revenait de Bois-Marchand et marchait en direction d'Arsenal lorsque les deux femmes l'ont attaqué. L'une d'elles aurait poussé la victime qui est tombée, alors que l'autre l'aurait roué de coups. Les suspectes lui ont arraché sa sacoche qui contenait son cellulaire et une somme de Rs 545 avant de prendre la fuite.

Lundi, les hommes du sub-inspector Forod sous la supervision du surintendant Buchoo se sont rendus à Bois-Marchand et ont interpellé la jeune fille de 18 ans. Quand les enquêteurs l'ont confrontée à la plainte pour vol, elle est passé aux aveux. «Oui mwa ek S... inn kokin sa misié-la.» Elle a été arrêtée et la police s'est rendue chez sa présumée complice, qui a aussi avoué les faits. Le portable de la victime et l'argent volé ont été récupérés.

Les suspectes ont comparu devant le tribunal de Pamplemousses le même jour sous une accusation provisoire de «larceny made by two individuals». L'affaire a été prise sur le fond et elles ont plaidé coupables. Elles ont fourni une caution de Rs 3 000. Le magistrat de Pamplemousses les a condamnées à une période de deux ans de bonne conduite, à défaut de quoi elles devraient purger une peine de prison d'un mois.