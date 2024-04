Ile Maurice: Un plan directeur pour le développement d'Agaléga

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annoncé qu'il a donné des instructions à son bureau pour préparer un plan directeur pour le développement d'Agaléga. Il répondait, hier au Parlement, à une question au nouveau chief whip, Kavi Doolub. Le chef du gouvernement a fait comprendre qu'un comité travaillera avec d'autres ministères et l'Outer Islands Development Corporation pour développer plusieurs secteurs. Il a mentionné la protection de la plage contre l'érosion, la protection des lieux historiques, l'aménagement des facilités sportives, le développement de la pêche, l'amélioration des services de santé, le développement de l'agriculture et de l'élevage, l'amélioration des facilités éducatives, la construction de logements et le développement de la main-d'oeuvre, notamment.

Concernant des vols commerciaux sur l'île, Pravind Jugnauth a déclaré qu'il faudra des discussions entre différents partenaires et départements du gouvernement pour établir notamment un point d'entrée selon les dispositions de la loi et aussi aménager des logements appropriés. Pravind Jugnauth a fait aussi ressortir qu'il faudra former le personnel. Pour l'entretien et le fonctionnement de la jetée et de la piste atterrissage, le gouvernement indien a proposé son aide au gouvernement mauricien. Les deux infrastructures seront sous peu sous la responsabilité de la police.