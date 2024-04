Tunisie: Expatriés - Les regrets de Ben Fredj

L'attaquant de 23 ans revient sur son expulsion face à Nîmes.

Réduit à dix, Dijon a donc dû se contenter du match nul face à Nîmes (1-1). Le DFCO, 7e au classement, et Nîmes, 14e, se sont donc neutralisés. Buteur puis auteur d'un «geste d'humeur», Mohamed Ben Fredj a été expulsé à la 55'. Il en parle : «Sur le carton rouge, je voulais aller presser et j'ai eu un petit geste d'humeur. L'action s'est déroulée très rapidement. L'arbitre a décidé de m'expulser. Maintenant, je vais attendre la décision en espérant qu'elle ne soit pas trop lourde. C'est un nul frustrant jusqu'au carton rouge. Après, le carton rouge, Nîmes a poussé. A égalité numérique et avec les entrants, on se serait sans doute imposé». Faute avouée est à moitié pardonnée...

Les filets de Dahmen tremblent à volonté

Dans le championnat d'Arabie saoudite, le gardien d'Al Hazm, Aymen Dahmen, mange toujours son pain noir en encaissant, malgré lui cependant, une pluie de buts parfois. Récemment, face à Al Taawon, le portier international tunisien a donc pris l'eau de partout, s'avouant vaincu à quatre reprises pour un score final, net et sans bavures de (4-0), alors que lors de la journée précédente, il s'est aussi avoué vaincu et son équipe a perdu (3-0) sans oublier le (4-0) face à Al Ahly et le (9-0) contre Al Hilal il y a quelque temps déjà. Bref, sur les 12 derniers matchs disputés, le gardien de 27 ans a encaissé 31 buts. C'est dur pour l'ancien dernier rempart du CSS qui gagnerait en visibilité à changer de club, à moins que le traitement financier qui lui est proposé à Al Hazm, lanterne rouge du championnat, le pousse à ne pas viser plus haut...

%

Ltaief, le super-sub

L'homme fort parmi nos expatriés en Europe, c'est bel et bien lui ! Face au Servette de Dylan Broon, incorporé en cours de jeu, Sayfallah Ltaief a encore prouvé qu'il est plus qu'un super-sub. Meilleur passeur du championnat suisse et l'un des joueurs les plus décisifs, le milieu international tunisien du FC, Winterthur, le détonateur aux sept buts, a été lancé à la 70' en lieu et place de Nishan Burkart. Le temps de prendre ses marques et d'envoyer une belle frappe qui ne passe pas loin du poteau droit de Mall. Puis, deux minutes plus tard, Adrian Gantenbein, totalement oublié sur son côté droit, reçoit, dans la profondeur, une superbe transversale de Ltaief pour tromper Joël Mall d'un tir croisé. Au stade de la Schützenwiese, l'attraction s'appelle désormais Sayf Ltaief. Au classement, Winterthur est au pied du podium, juste derrière les Young Boys, Servette et Lugano.

Lorient et Brest sur Cherni

Le solide latéral gauche, Amine Cherni est dans le viseur de deux pensionnaires de la Ligue 1 Française. A 22 ans, le taulier du Stade Lavallois enchaîne de belles performances avec le Stade Lavallois, alignant 29 matchs en Ligue 2 pour trois buts marqués. La cote de Cherni oscille autour de 1,20 million d'euros.