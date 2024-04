Madagascar: Protection des consommateurs - Contrôles renforcés sur le marché des PPN

Les autorités ont intensifié leurs efforts pour surveiller de près le marché des produits de première nécessité (PPN). Cette initiative vise à garantir des prix raisonnables et à prévenir toute forme de spéculation abusive, notamment durant la fête de Pâques.

La semaine dernière, dans la région Vakinankaratra, les représentants de la Direction Régionale de l'Industrialisation et du Commerce (DRIC) ont effectué une descente sur le terrain pour évaluer la situation. Leur mission consistait à vérifier les prix en vigueur sur le marché des PPN et à évaluer les niveaux de stock détenus par les commerçants locaux. À leur grande satisfaction, aucune hausse de prix n'a été observée malgré la forte demande saisonnière. En plus des vérifications sur le terrain, une campagne de sensibilisation a été lancée à Antsirabe pour encourager les consommateurs à signaler tout cas de spéculation abusive. Les autorités ont également invité le public à contacter la DRIC Vakinankaratra en cas de besoin.

Dans la région Atsimo-Andrefana, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a également pris des mesures pour garantir l'intégrité des transactions commerciales. Des contrôles inopinés ont été effectués sur les équipements de pesage utilisés par les commerçants, en particulier les bouchers et les détaillants de PPN. Au total, 14 balances et 90 poids étalons ont été saisis à Toliara lors des inspections menées le 28 mars dernier. En outre, 24 autres balances présentant des défaillances ont été envoyées à des ateliers agréés pour réparation, selon les responsables au niveau du MIC.

Soutien aux consommateurs

Outre ces efforts de contrôle, le gouvernement malgache poursuit également ses actions visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Dans plusieurs fokontany du district d'Ambilobe, région Diana, 5 tonnes de riz ont été mises sur le marché à un prix abordable de 600 ariary par kapoaka. Cette initiative fait suite à une promesse présidentielle lors de la récente visite du président Andry Rajoelina dans le nord du pays, où il s'est engagé à soutenir les populations touchées par le récent cyclone. Pour le MIC, ces mesures traduisent l'engagement des autorités malgaches à assurer la stabilité des prix des produits de première nécessité et à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives.