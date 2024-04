Ile Maurice: Santé - Etat critique

Les années se suivent, la situation empire au ministère de la Santé. Problème au niveau des infrastructures, du stockage des médicaments, manque accru de suivi des projets, équipements en panne, rien ne semble s'améliorer.

Concernant le stockage des médicaments, le rapport de l'Audit rappelle que l'entrepôt date de 1965 et n'est pas approprié pour cette utilisation. Un nouveau centre a été annoncé en 2009. Il n'est toujours pas sorti de terre et le coût est passé de Rs 60 millions à Rs 2,2 milliards. Rs 14 millions ont déjà été dépensées par le ministère en frais de consultation et loyers. De plus, dans les différents entrepôts, les caméras CCTV ne marchent pas, il y a des rats, des fuites d'eau et des excréments d'animaux. Les tergiversations ont fait qu'il y a un espace pris par des médicaments expirés depuis plus de dix ans. Quant aux commandes, elles sont passées de manière aléatoire, ce qui rend la gestion des stocks compliquée.

Les travaux entrepris par le ministère posent aussi problème. La Mediclinic de Stanley a coûté presque Rs 9 millions de plus que le prix original à cause d'un manque de planification. Par exemple, les modifications pour être conforme avec les exigences des pompiers n'avaient pas été prises en considération, tout comme les fonds nécessaires pour un mur d'enceinte qui n'avaient pas été comptabilisés. Même souci à la Mediclinic de Coromandel, qui a nécessité plus de Rs 20 millions en fonds additionnels. Le Teaching Hospital de Flacq a souffert du même problème. Quant à la Mediclinic de Floréal et l'unité des urgences à l'hôpital de Pamplemousses, des fuites d'eau rendent la situation compliquée et les lieux impropres aux soins de santé.

Les appareils de MRI sont encore une fois au coeur du rapport. Celui de l'hôpital Victoria est arrivé en fin de vie en 2021, un appel d'offres a été lancé en 2023 et contesté par la suite. À octobre 2023, les spécifications pour un nouvel appel n'avaient pas encore été finalisées. À l'hôpital Jeetoo, l'appareil est tombé en panne en juillet 2023, et un fournisseur pour des pièces de rechange a été choisi en août de la même année. Mais au moment de ce choix, l'appareil était à nouveau en fonction et est retombé en panne un mois plus tard. À l'hôpital SSRN, les coupures d'électricité rendent l'utilisation de l'appareil peu fiable, alors que l'examen d'un patient a même dû être interrompu en raison d'une coupure...