Ile Maurice: La New Social Living Development n'a livré aucun des 12 000 logements

La demande pour les logements sociaux a augmenté entre 2020 et 2023, passant de 29 033 à 39 566. Si la National Housing Development Company Ltd a pu livrer un total de 2 192 maisons entre 2020 et 2023, par contre, la New Social Living Development Ltd (NSLD) n'a livré aucune des 12 000 unités, comme elle aurait dû le faire, alors que cette compagnie a perçu Rs 113, 5 millions de subventions pour ses coûts opérationnels et administratifs. «La division du ministère du Logement n'a donc pas atteint ses objectifs en matière de livraison de logements sociaux pour l'année financière 2022-2023», note le bureau de l'Audit, qui ajoute qu'au rythme actuel de mise en oeuvre des programmes de logements sociaux, la demande en la matière risque de ne pas être satisfaite à moyen terme.

Ceci est principalement dû au fait que le ministère ne dispose pas d'un plan stratégique pour répondre à la demande. La recommandation du bureau de l'Audit est que la division chargée des logements sociaux devrait élaborer une stratégie qui expose clairement sa vision pour répondre à la demande croissante en ce qu'il s'agit des logements sociaux.

En guise de réponse, le ministère de tutelle a indiqué qu'il a lancé la préparation d'une stratégie nationale et qu'il a approché la Banque mondiale pour une étude sur des logements durables et abordables à Maurice afin de garantir l'accès à un logement abordable aux personnes vulnérables et de la classe moyenne.

Rodrigues

Sur les 2 844 fonctionnaires travaillant pour l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), 1 201 - soit 42 % du personnel - ont touché des heures supplémentaires pour l'année financière 2022-2023... Le bureau de l'Audit note qu'il y a une tendance à la hausse ces trois dernières années et qu'il y a un manque de contrôle à ce niveau. «Cinquante-neuf employés ont perçu plus de 100 % d'heures supplémentaires comparativement à leurs salaires annuels.»

Le bureau de l'Audit a aussi noté que l'ARR a mis la somme de Rs 51 millions à la disposition d'Airport of Rodrigues, mais aucun memorandum of understanding n'a été signé entre les deux partis pour le remboursement. Il fait aussi état du fait que les compagnies privées créées par le bureau du chef commissaire font face à des difficultés financières et qu'elles sont soutenues par le Rodrigues Consolidated Fund.

Plusieurs véhicules de l'ARR sont qui plus est en mauvais état. À titre d'exemple, la commission des Infrastructures publiques possède 100 véhicules, dont 73 doivent être mis hors service alors que 27 sont en réparation. Une BMW X5 est en panne depuis 2014 et elle a été mise au garage. Le bureau de l'Audit déplore aussi qu'il y ait des mauvaises planifications pour divers projets notamment pour la construction des routes et des infrastructures sportives. Cela amène à du retard dans la réalisation des projets ou qui sont laissés à l'abandon.