Ile Maurice: Semaine décisive pour l'alliance de l'opposition

Les trois leaders de l'alliance de l'opposition, Navin Ramgoolam (Parti travailliste-PTr), Paul Bérenger (Mouvement militant mauricien-MMM) et Xavier-Luc Duval (Parti mauricien social-démocrate-PMSD) étaient censés se rencontrer aujourd'hui, mais la réunion pourrait être annulée, bien qu'ils étaient en contact lundi. Le rapprochement de quelques membres du PMSD avec le Mouvement socialiste militant (MSM) est mal vu par les dirigeants du PTr et du PMSD. La présence d'Adrien Duval, d'Aurore Perraud et de Mamade Khodabaccus aux côtés de Pravind Jugnauth samedi pour la commémoration de la tragique inondation du 30 mars 2013 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Xavier-Luc Duval était également présent, mais sa participation est considérée comme un devoir du leader de l'opposition.

Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, apprend-on, sont au courant que quelques membres du PMSD ont établi un pont avec le MSM avec lequel ils pensent pouvoir tirer un meilleur deal qu'avec le PTr et le MMM. Pravind Jugnauth aurait proposé le poste de Premier ministre adjoint aux Bleus. De plus, l'exigence du PMSD pour obtenir plus de huit investitures et Adrien Duval sur le front bench d'un gouvernement PTr-MMM-PMSD est mal accueillie par les deux autres partenaires de l'alliance. Cependant, tout le monde au PMSD ne veut pas de rapprochement avec le parti de Pravind Jugnauth. Des cadres bleus pourraient claquer la porte de leur parti dans l'éventualité d'un accord entre le PMSD et le MSM.

Plusieurs faits au Parlement démontrent clairement que le MSM a ouvert grande sa porte au PMSD et qu'il y a comme un malaise au sein de l'alliance de l'opposition. D'abord, le leader du MMM, Paul Bérenger, n'était pas présent pendant la première tranche alors que Xavier-Luc Duval posait sa PNQ sur les terres destinées au centre culturel tamoul et à l'Indo Mauritian Catholic Association. Or, c'est un dossier que Paul Bérenger tient à coeur. Est-ce qu'il était souffrant ? Personne n'a voulu s'attarder sur son absence. De plus, Xavier-Luc Duval a tenu sa conférence de presse post-PNQ en solo, hier. D'habitude, il est entouré d'un représentant du PTr et un du MMM.

D'ailleurs, le langage corporel de Pravind Jugnauth et celui du speaker, Sooroojdev Phokeer, démontraient que le MSM est en mode séduction envers le PMSD. Durant toute la PNQ, le leader de l'opposition a lancé bien des piques et provocations à l'égard de Steven Obeegadoo, mais à aucun moment le leader du MSM n'est venu au secours de son adjoint, même quand Xavier- Luc Duval a exigé que Steven Obeegadoo présente des excuses pour avoir parlé de «galimatia» lors d'une émission radiophonique.

Le chef du gouvernement n'a agi que deux fois envers le leader de l'opposition. Un premier moment, il lui a fait un signe de la main pour lui demander d'être patient alors qu'il protestait contre la longue réponse de Steven Obeegadoo et la deuxième fois, il a éclaté de rire quand Xavier-Luc Duval a déclaré que le gouvernement agit à la veille des élections générales. Cependant, Pravind Jugnauth n'a pas été aussi tendre envers Rajesh Bhagwan, qui devait lancer à l'égard des élus du gouvernement : «Kominote tamoul pé atann zot!» Le Premier ministre lui a alors conseillé de boire du Lysol.

Par ailleurs, Xavier-Luc Duval n'a pas caché son agacement à plusieurs reprises face à l'attitude de Steven Obeegadoo. Le speaker devait exiger qu'il pose sa question au lieu de faire des commentaires. «C'est quoi le problème avec vous ?», a répliqué le chef de l'opposition. Le président de la chambre lui a répondu d'un ton complaisant : «Le problème est avec vous !» D'ordinaire, Sooroojdev Phokeer aurait montré toute son autorité à l'égard du leader du Xavier-Luc Duval.

XLD: «Je dirai ce que j'ai à dire en temps et lieu»

Répondant à une question de la presse, Xavier-Luc Duval a indiqué qu'il ne fait jamais de déclarations quand il y a des négociations et il a ajouté qu'il dira ce qu'il a à dire au cours d'une réunion qui est prévue avec Navin Ramgoolam et Paul Bérenger aujourd'hui. Il a aussi indiqué qu'il avait été invité à rendre hommage aux victimes des inondations et qu'il s'était fait accompagner. «Certains étaient invités par la famille Wright.» Au sujet des post sur les réseaux sociaux, il a laissé entendre que chacun est libre de donner son point de vue et «c'est cela la démocratie».