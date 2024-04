Ile Maurice: Obeegadoo annonce le financement des centres culturels par l'État

Le ministre du Logement et de la planification des Terres, Steven Obeegadoo, a indiqué, ce mardi 2 avril, en réponse à la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Xavier- Luc Duval, qu'à part l'Indo Mauritian Catholic Association (IMCA), l'Hindi Speaking Union, l'Urdu Speaking Union et le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust ont accepté des terrains à Côte-d'Or. Actuellement, les terrains reçus de Landscope sont en préparation pour la construction de ces centres culturels qui seront financés par le gouvernement. Il a ajouté que les travaux d'infrastructure pour les routes, les drains et la fourniture d'eau sont en cours et tous les frais seront assurés par l'État. Il dit souhaiter que l'IMCA revienne à de meilleurs sentiments et accepte le terrain offert à Côte-d'Or.

Le leader de l'opposition, plaidant la cause de la Fédération des temples tamouls, a soutenu que le président et les membres de cette organisation sont contre le terrain de Côte-d'Or et souhaitent que le terrain du Triangle de Réduit leur soit rendu. «Si le Tamil Cultural Centre Trust a accepté le terrain de Côte-d'Or, c'est qu'il est composé de nominés politiques et de fonctionnaires qui ne pourront jamais dire non», a fait ressortir Xavier-Luc Duval. Ce dernier se demande pourquoi c'est un an après que le gouvernement annonce qu'il va financer la construction de ces centres : «Est-ce en raison de l'approche des élections générales ?» Steven Obeegadoo a soutenu que le gouvernement et son ministère ne sont pas restés inactifs durant ces 12 derniers mois et ils sont aujourd'hui en mesure de présenter des mesures concrètes à ces associations.

%

Invité par Xavier-Luc Duval à présenter des excuses pour avoir qualifié des membres de la communauté tamoule de trouble-makers et pour avoir dit qu'il ne veut pas de développement «galimatia» au Triangle de Réduit, Steven Obeegadoo rétorque que ses propos ont été politisés par certains et qu'à aucun moment il n'a voulu insulter ces personnes. «Oui quand j'ai dit galimatia, j'ai voulu dire que dans cette région de Réduit, il ne faut pas qu'il y ait des développements qui n'aillent pas de pair avec ce qui se passe dans cette région.»

Pour Xavier-Luc Duval, si l'IMCA n'a pas pu aller de l'avant avec son projet de construction, ce n'est pas de sa faute car deux lettres que cette association a envoyées au ministère du Logement - en avril 2019 et juin 2020 - pour l'obtention d'un permis de construction sont restées sans réponse. «Ces personnes sont victimes d'une désorganisation de votre ministère !» Le ministre a répondu qu'en avril 2019, il n'était pas ministre et que pour juin 2020, il n'est pas au courant. Toutefois, il dit avoir rencontré des dirigeants de l'IMCA après et il a qualifié cette rencontre de cordiale.

Au début de sa réponse, Steven Obeegadoo a rappelé les circonstances dans lesquelles 24 lopins de terre acquis lors d'un deal avec Lonhro Sugar Corporate avaient été accordés à différentes organisations et ministères, mais seuls 11 d'entre eux ont été développés. Lors d'un nouvel exercice de planification des terrains de Réduit, il a été décidé de reprendre ces terrains à des organisations et d'autres sites ont été identifiés. Une somme de Rs 37 millions a été accordée au Tamil Cultural Centre Tust.

Le vice-président de l'IMCA, Gaëtan Aurokium, soutient que Steven Obeegadoo est mal renseigné. Il rappelle que des demandes de permis de construction ont été envoyées au conseil de district de Moka. «Ces lettres ont été envoyées au ministère du Logement et de la planification des Terres et à chaque fois que nous avons voulu savoir où en était notre démarche, nous n'avons pas reçu de réponse. Nous continuerons notre combat pour que le terrain du Triangle de Réduit nous soit rendu.»

Par ailleurs, le président de la Fédération des temples tamouls, Ganessan Chengan, se dit déçu de la réponse du ministre. «Nous attendions que le gouvernement rectifie le tir, mais malheureusement il maintient sa position. Nous poursuivrons notre combat.» Ganessen Anavee, ancien président de l'Union tamoule et actuel board member de l'International Tamil Dispora, allègue que Steven Obeegadoo est un diviseur de la nation arc-en-ciel. Il soutient que la communauté tamoule poursuivra sa campagne à travers le pays pour qu'elle puisse récupérer le terrain de Réduit.