Ile Maurice: Quatre morts en trois jours

Mardi matin, alors que tout le pays était sous une veille de fortes pluies, Yoan Groeme, un jeune habitant de Wooton, âgé de 20 ans, a été tué après avoir été percuté par un camion DAF vers 7 h 30 à Roche-Bois. Selon les informations recueillies, le jeune homme, connu dans son quartier pour être un jeune sans histoire et toujours prêt à aider, se rendait sur son lieu de travail après avoir quitté la maison de son amie dans la localité port-louisienne.

Avec effroi, ses proches, dont sa soeur et sa mère, ont appris la nouvelle tragique peu après l'accident. Ils se remettaient à peine du décès du père du jeune homme et voilà que la vie de ce dernier a été ôtée de façon cruelle. À Résidence Lily, à Wooton, Curepipe, une petite foule s'était massée devant son domicile après avoir appris la nouvelle. «Il était quelqu'un de bien et de très gentil. Sa mère comptait beaucoup sur lui. Il avait toute sa vie devant lui», confie son ami. Une enquête policière a démarré pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Pour l'heure, le chauffeur du camion, un habitant de Pamplemousses, âgé de 40 ans, a été arrêté pour homicide involontaire.

Par ailleurs, au cours des deux derniers jours, trois autres personnes ont été tuées. Deux femmes, Arabelle Perrine, 26 ans, mère d'un bébé d'un an, et son amie Estelle Paul, 19 ans, ont perdu la vie lorsque la voiture dans laquelle elles se trouvaient a fait une sortie de route. Le conducteur de la voiture, le concubin d'Arabelle, est dans un état grave à l'hôpital. Ils étaient cinq dans la voiture et revenaient d'une petite fête sur la plage de Pointe-aux-Sables, aux petites heures du matin dimanche.

Un autre jeune habitant de Cassis, Jordan Pierrot, est décédé dans la soirée de dimanche. Vers 2 h 30 du matin samedi, à la hauteur d'une boulangerie à Pointe-aux-Sables, sa moto est entrée en collision avec la voiture d'un policier qui venait en sens inverse. Selon le policier, le motocycliste zigzaguait sur la route et a soudainement quitté sa voie pour percuter sa voiture de plein fouet. Jordan Pierrot a été transporté à l'hôpital par le SAMU et à son arrivée à l'hôpital Dr A G Jeetoo, Port-Louis, il a été placé sous respirateur artificiel. Les médecins avaient signalé à ses proches que son état était jugé sérieux et il a succombé peu après à la suite de ses blessures.