Madagascar: Recherches - Les étudiants universitaires brillent

C'est une performance pleine de promesses que viennent de réaliser les trois étudiants de l'université d'Antsiranana. Ils ont présenté cette année les fruits de leurs travaux de recherche.

La première réalisation est le fruit des recherches de Noël Vahatriniaina Radimisoa et de son binôme Diny Naivomanana Randrianoavy, tous deux ingénieurs en génie mécanique, spécialisés en mécatronique, en 5e année à l'École Supérieure Polytechnique. Il s'agit plus exactement d'une machine à commande numérique par calculateur conçue pour répondre aux besoins de gravure précise et polyvalente dans divers domaines, allant de la fabrication de circuits imprimés à la décoration de meubles et de portes.

Elle offre une combinaison de précision, de puissance et de flexibilité pour répondre aux exigences les plus élevées des utilisateurs. Selon leurs explications, cette machine, munie d'un graveur 3D, a la capacité de réaliser des gravures tridimensionnelles sur une variété de matériaux, offrant des possibilités créatives illimitées. Elle offre une puissance de gravure efficace sur une gamme étendue de matériaux, y compris le bois, le plastique et le métal. Les artistes et artisans peuvent utiliser cette machine pour créer des oeuvres d'art personnalisées, des sculptures en relief et des gravures décoratives.

Travail de qualité

La deuxième est une scie à onglet double tête à commande numérique, réalisée par une jeune fille Amyolah Ezakamanambina, ingénieur sortie de la même école, mention mécanique et parcours mécatronique.

Cette avancée technologique révolutionnaire redéfinit les normes de précision, d'efficacité et de polyvalence dans l'industrie de la menuiserie. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du secteur et offre une solution de pointe répondant aux exigences les plus élevées en matière de fabrication et de finition des profilés aluminium. Selon l'inventeur, les caractéristiques combinées font de sa scie à onglet à double tête à commande numérique un choix incontournable pour les professionnels de la menuiserie aluminium en quête de performances supérieures et de résultats impeccables.

« L'interface conviviale de notre scie permet une programmation facile des coupes grâce à des commandes numériques intuitives, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité de la production. Elle permet d'augmenter la productivité et de réduire les temps d'arrêt», a expliqué Amyolah Ezakamanambina.

Ces réalisations démontrent la capacité des profils universitaires à accomplir un travail de qualité, tout en mettant en valeur l'excellence du programme de master et de l'enseignement. Nous espérons que cette initiative inspirera les futures promotions à se lancer à leur tour. Toutefois, le manque de matériel et d'équipement à l'université est un obstacle pour les étudiants. La plupart du temps, ils se retrouvent seuls avec leur budget personnel limité.