Madagascar: Huée vers l'or

L'or n'a jamais été aussi cher. Le prix du métal précieux flambe depuis quelques mois et a atteint, lundi, le record de 2 265 dollars (10 millions d'ariary) l'once, soit presque 300 000 ariary le gramme (une once égale à peu près 28,35 grammes). Une aubaine inespérée à tel point qu'en France, tout le monde se débarrasse de sa chevalière, de son collier, de son bracelet... craignant que cette opportunité soit passagère. De leur côté, les spéculateurs n'en demandent pas tant. Ils prennent le risque d'acheter aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir vendre à prix d'or plus tard.

En attendant une rechute des prix propre à l'économie de marché après un pic, cette flambée a chamboulé l'économie mondiale et le marché financier, même s'il est difficile d'envisager un retour à l'étalon or. N'empêche, chaque pays essaie de consolider sa réserve d'or pour fortifier son économie. En France, par exemple, la réserve d'or de la Banque de France est estimée à 78,3 millions d'onces, soit 2 436,8 tonnes à fin mai 2023. Comment la France a-t-elle pu constituer une telle réserve sans avoir un seul gisement sur ses terres ? C'est la grande question.

Les États-Unis figurent en tête du classement avec une réserve de 8 133 tonnes. Pour Madagascar, la réserve de lingots d'or à la Banque centrale est évaluée à 1 080 tonnes en 2023.

L'État fait tout actuellement pour constituer davantage de stocks d'or pour fortifier l'économie avec la restructuration de la filière. Mais c'est une tâche compliquée dans un secteur qui a toujours été dominé par les trafics et la corruption.

Pour un pays producteur d'or comme Madagascar, il faut avouer que la réserve est insignifiante. Si l'État arrive à contrôler la production et l'exportation de ce métal vénéré depuis l'Antiquité par les Égyptiens et les Incas, et qui a toujours été synonyme de richesse, le pays n'aura pas à quémander aux bailleurs de fonds pour réaliser ses projets de développement. Il en va de même pour l'exploitation des pierres précieuses, chasse gardée d'une minorité et des étrangers jusqu'à maintenant. Il est plus que jamais temps d'y penser sérieusement. La flambée du prix de l'or arrive à point nommé au moment où l'État essaie de mettre de l'ordre dans le secteur. Il a mis le pied sur une fourmilière, mais c'est le prix à payer pour réussir le développement.