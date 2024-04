Madagascar: Fêtes Pascales - Les plages de Toliara hyper-bondées

Sans précédent. Les plages d'Ifaty, Mangily, Madiorano et Andaboy, situées dans les périphéries de la ville de Toliara, ont enregistré un taux d'affluence record hier. Le lundi de Pâques est synonyme de sortie à la plage pour de nombreuses familles. Mangily et Ifaty ont détenu le record avec pas moins de trois mille personnes, soit plus de la moitié des personnes que peut accueillir le stade Maître Kira à Andaboly, lequel peut contenir cinq mille individus.

Le « Dubaï » de Madagascar à Andaboy, à la sortie de Toliara, a également été très apprécié avec près de mille cinq cents personnes. Ses dunes font d'Andaboy une attraction majeure depuis les deux dernières années. Malheureusement, deux personnes ont été annoncées disparues hier, emportées par les eaux. Une partie des plages d'Andaboy est indiquée comme présentant des sables mouvants et n'étant guère propice à la baignade.

Madiorano n'est plus comme d'habitude en termes d'affluence en raison de la partie de la plage habituelle, clôturée par le propriétaire du terrain qui abrite les cocotiers « carte postale », qui ont fait la renommée de l'endroit. Les pique-niqueurs rejoignent le centre des Soeurs de Madiorano qui proposent des emplacements ou vont vers d'autres parties encore libres, comme à Ambolomailaka. Toutefois, les toilettes constituent le plus grand problème de ces plages. Il n'y en a aucune sur plusieurs kilomètres et les promeneurs empruntent soit chez les hôteliers, soit chez des riverains, soit les font dans la nature.