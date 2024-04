Ile Maurice: Me Jaykar Gujadhur élu président

La Mauritius Law Society (MLS) a un nouveau président. Il s'agit de Me Jaykur Gujadhur, Senior Attorney, qui a succédé à Me Dya Ghose-Radakeesoon. Lors de l'Assemblée générale de la MLS qui s'est tenue lundi, les nouveaux membres exécutifs ont été élus. Ainsi, Me Narendra Appa Jala, Senior Attorney, est vice-président de la MLS, Me Selva Murday, secrétaire, Me Navin Rama, trésorier, Me Christophe Ohsan-Bellepeau, assistant-secrétaire, Me Yash Balgobin, assistant-trésorier, et Me Theyvarajen Ponambalum, Public Relations Officer.

La présidente sortante Me Ghose-Radhakissoon a publié son rapport, ce mercredi 3 avril, faisant état de ses réalisations pendant son mandat de deux ans. Le colloque juridique de la MLS a été une étape importante, le 22 octobre 2022, et a réuni des experts juridiques de premier plan, des conférenciers professionnels mondiaux, des avoués et des notaires. Cette rencontre a abordé des sujets tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les actifs virtuels, ainsi que des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Le colloque 2024 a exploré trois sujets essentiels et d'actualité, à savoir le secret bancaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil pour les avocats et l'intégration des clients.