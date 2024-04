Ile Maurice: Éducation - Quand l'Extended Programme devient un «Extended Problem»

Alors que la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, défend bec et ongles l'Extended Programme (EP), le rapport de l'Audit la prend à contrepied. Ainsi, l'on démontre un taux élevé de drop-out avec 105 élèves qui ont quitté les bancs de l'école en 2019, 205 en 2020, et 575 pour 2022-2023, soit un total de 888 enfants dont la majorité n'avait même pas atteint leurs 16 ans.

Le rapport indique que des 2 403 élèves de l'EP ayant pris part aux examens en 2022, seuls 71 ont réussi. Des 2 332 qui ont échoué, 423 ont accepté de reprendre les examens une deuxième fois (54 ont réussi en 2023) alors que 487 autres ont été admis au MITD. Or, le ministère de l'Éducation n'a pas pu implémenter jusqu'ici un programme éducatif de soutien à ceux qui ont échoué et ont été dirigés vers l'EP depuis son implémentation en 2018. Qui plus est, si Rs 9,8 milliards de budget sont alloués à l'éducation secondaire, il n'existe pas de chiffres quant au coût investi dans l'EP par le ministère.

Autres failles de ce ministère : des projets à des coûts faramineux qui n'aboutissent pas ou tardent énormément. Ainsi le rapport identifie noir sur blanc plusieurs manquements dans 39 projets étudiés d'une valeur de Rs 838 millions. Parmi ceux-là, la construction d'un training centre à Beau-Vallon depuis le 10 novembre 2020 ; la construction du nouveau SSS Ramsoondar Prayag à Rivière-du-Rempart au coût de Rs 392,9 millions qui n'est toujours pas complété à cause d'un problème avec le contracteur initial ainsi que l'abandon du site de construction des nouvelles salles de classe à Réunion Road Government School.

%

Par ailleurs, des 57 classes spécialisées qui devraient être aménagées pour les Technology Studies dans les académies et les écoles secondaires régionales depuis 2018, seules 31 ont vu le jour ; il y a aussi des retards dans l'aménagement de piscines dans les écoles primaires de Plaine-des-Papayes, de Cascavelle et de Permal Soobrayen. À mars de l'année dernière, seule la piscine de Plaine-des-Papayes avait vu le jour. Le rapport fait aussi état de laboratoires en piteux état dans certains établissements secondaires, qui n'étaient pas aux normes pour les examens de Cambridge.

L'Institute of Technical Education & Technology est aussi mentionné. Il n'était toujours pas opérationnel à l'année dernière et le personnel toujours pas recruté alors que l'annonce de ce projet avait été faite dans le programme gouvernemental 2020-2024 en lien avec la réforme éducative. Le bureau de l'Audit met aussi en lumière le retard dans la livraison des manuels scolaires et la non-réception des dictionnaires à cause de problèmes dans l'exercice de procurement, entre autres...