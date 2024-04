Cote d'Ivoire: Activités des régies financières - Le Trésor public a recouvré 137,48 milliards de francs Cfa en 2023

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique tient depuis ce mercredi 03 avril 2024 à Yamoussoukro, sa Revue de Direction au titre du second semestre de l’année 2023.Rapporte une source officielle de cette régie financière.

Dans son discours d’ouverture, le Directeur général, M. AHOUSSI Artur a d’abord fait le bilan de la gestion 2023 avant de décliner les actions prioritaires du Trésor public au cours de cette année. D’une manière générale, l’année 2023 s’est soldée par des résultats globalement satisfaisants au crédit du Trésor public. Le Trésor public a su poursuivre, avec davantage de détermination et d’entrain, sa marche résolue sur les sentiers de la performance.

Ainsi, cette administration a recouvré 137,48 milliards de francs Cfa de recettes non fiscales sur un objectif de 132,41 milliards de francs Cfa, soit un taux de réalisation de 103,8%.

Au titre du règlement de la dette fournisseurs, le montant de 762 milliards de francs Cfa a été payé dans le délai réglementaire, traduisant ainsi le respect de l’ensemble des engagements de l’Etat vis-à-vis de ses partenaires.

En outre, le Trésor public a apuré la dette intérieure et la dette extérieure à hauteur de 100% des prévisions, avec respectivement des montants de 1,013 et 1,161 milliards de francs Fcfa. Sur la question de la digitalisation des moyens de recouvrement et de paiement, il ressort du bilan à fin décembre 2023 que la plateforme TrésorPay-TrésorMoney a permis de mobiliser, au titre des recettes de service, un montant de 26,9 milliards de Francs Cfa en 2023, contre 12,6 milliards en 2022, soit une évolution de 14,3 milliards.

%

En ce qui concerne l’exécution des dépenses publiques par le canal de ladite plateforme à la date du 31 décembre 2023, il est à relever un montant total de 34,6 milliards de Francs Cfa, réglé au profit des usagers.

Procédant à l’ouverture des travaux, M. MIMBA Kocounseu Antoine, représentant le Ministre des Finances et du Budget, a félicité le Trésor Public qui, à l’instar des gestions antérieures, a su faire preuve de résilience et d’abnégation, pour maintenir le niveau de rendement de son administration et partant, de notre Département ministériel.

Il a exhorté le Trésor public à redoubler d’ardeur, avec en ligne de mire les orientations gouvernementales contenues dans la Feuille de Route pour l’année 2024 des ministères. Il s’agit entre autres de la mobilisation efficace des ressources pour le financement de l’économie ; l’optimisation des dépenses pour l’atteinte des objectifs de développement ; le soutien à la transformation structurelle de l'économie et l’amélioration de la gouvernance ainsi que la modernisation de l’administration financière.

Au cours de ces assises, les participants procéderont à l’examen et à l’adoption d’un nouveau document stratégique devant servir à orienter la mise en œuvre des missions du Trésor public, au titre de la période quinquennale 2024-2028

En effet, dans le contexte marqué par le changement intervenu à la tête du Trésor public avec la nomination de Arthur AHOUSSI par appel à candidature, dans les fonctions de Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, il a paru indispensable à ce dernier de fixer un nouveau cap au Trésor public.

Ainsi, s’inscrivant dans le processus d’amélioration continue entamée par ses prédécesseurs, le nouveau Directeur général a élaboré un Plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028 du Trésor public, un document de pilotage stratégique découlant de sa vision de « Faire du Trésor Public, une administration excellente et intègre au service du citoyen et des parties prenantes ».