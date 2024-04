Sénégal: Discours à la Nation - Bassirou Diomaye Faye promet une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive

Son Excellence Mr Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal compte « tendre la main à toutes et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays ».C’est l’une des annonces fortes qu’il a fait à l’occasion de son premier discours à la Nation délivré ce 03 avril 2024 à la veille de la 64éme anniversaire de l’indépendance du pays.

A cet égard, le Président de la République souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix et en harmonie avec notre devise nationale : Un Peuple-Un But-Une Foi. Cette année, la fête de l’indépendance du 04 avril sera sous le thème: « Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale ». Par conséquent, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé « qu’au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l’occasion d’une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune ».

Dès lors, il a estimé que « nos Forces de défense et de sécurité, sous le concept Armée-Nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais ».

%

En tant que Chef suprême des armées, et garant de l’unité nationale, le Président de la République se dit déterminé à préserver ainsi notre vivre ensemble hérité de nos ancêtres.

Par ailleurs, dans son discours à la Nation, SEM Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage à la jeunesse qui selon lui est « cœur battant de la nation, restera au centre de ses préoccupations ».

En ce qui concerne les rêves, les aspirations et les ambitions légitimes de réussir pour être utile à eux-mêmes, le nouvel Homme fort de la République s’engage à relever les défis majeurs liés à l’éducation, la formation aux métiers, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Toutefois, en tenant compte de son vouloir de tirer des leçons des réussites et des échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains, SEM Bassirou Diomaye Faye a annoncé sa démission à son poste de secrétaire général de PASTEF-Les Patriotes.

Dans la même foulée, le Président de la République du Sénégal a annoncé un certain nombre de réforme dont : la réforme du système électorale notamment par le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives.

A cela s’ajoute la rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement et l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d’identité.

Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, SEM Bassirou Diomaye Faye, dans son discours, entend organiser des assises regroupant les professions du métier, les professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice.

Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, il promet d’instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte.

Dans son premier discours à la Nation, le Président de la République a touché à toutes les poches de la société en manifestant sa volonté de diriger le pays avec « une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le respect de l’égale dignité des valeurs de cultures et de civilisations ».

Par ailleurs, il a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, les présidents Senghor, Diouf, Wade et Sall, qui, « chacun, a apporté sa pierre à l’œuvre de construction nationale ». C’est sur la base de ce legs que « je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves » a-t-il déclaré.