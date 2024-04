Sénégal: Nouveau gouvernement - Ousmane Sonko nommé Premier ministre

Après sa prestation de serment et la passation de pouvoir avec son prédécesseur, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé dans la nuit du 2 avril 2024, son Premier ministre. Il s'agit du leader de l'ex Pastef, Ousmane Sonko. Il s'engage à mettre en oeuvre le programme de campagne du président Bassirou Diomaye Faye qui porte entre autres sur la souveraineté, la justice sociale et de la quête de la prospérité.

«Nous allons travailler dans le cadre de notre programme qui tourne autour d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Je mesure l'importance et la confiance placée en moi en me nommant Premier ministre, c'est-à-dire l'autorité en charge de la coordination des actions du gouvernement. C'est une lourde responsabilité », a déclaré le nouveau chef du gouvernement.

Il a saisi l'occasion pour remercier le peuple sénégalais pour le soutien et l'affection porté au projet. Ousmane Sonko a invité chaque Sénégalais à s'approprier le projet à travers des actes citoyens et patriotiques afin d'aller vers une rupture dans le progrès. « Dans les heures à venir, je vais remettre, conformément à la Constitution, au président de la République Bassirou Diomaye Faye, la liste des propositions pour le nouveau gouvernement.

Il sera composé d'hommes et de femmes, plus précisément de ministres, de ministres délégués ou même de secrétaires délégués. Ils viendront uniquement pour travailler au service de la population. On a bien dit travailler pour le peuple, mais pas venir pour la jouissance ou le partage du gâteau. Nous voulons des gens aux mains propres », a ajouté M. Sonko qui est également maire de la Ville de Ziguinchor.

Le président de la République a pris un autre décret portant nomination du Pr Mary Teuw Niane au poste de ministre, directeur de cabinet. Quant à Oumar Samba Ba, il est maintenu à son poste de ministre, secrétaire général de la Présidence de la République.