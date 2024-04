Angola: Les parlementaires soulignent les progrès en matière de représentation des femmes

Malanje — La présidente du Groupe des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale, Teresa Neto, a salué mardi les mesures prises par l'Angola pour augmenter la représentation féminine aux postes de décision, en vue d'atteindre la parité.

La députée a reconnu ce fait au terme d'une visite à la prison pour femmes de la municipalité de Cacuso, dans le cadre du plan annuel d'activités du Groupe des femmes parlementaires, qui vise essentiellement à écouter les préoccupations des femmes de la province.

Teresa Neto a déclaré que l'Assemblée nationale compte 87 femmes, un chiffre supérieur à 40 pour cent, ce qui représente un progrès notable par rapport aux années précédentes.

Malgré cela, elle estime qu'il reste encore des mesures à prendre dans le Parlement angolais et dans d'autres segments de la société, afin que les femmes assument de plus en plus des postes de direction sur un pied d'égalité avec les hommes.

D'autre part, elle s'est dite préoccupée par les cas de violence domestique, d'abus sexuels et d'autres phénomènes qui se produisent contre les femmes dans le pays, raison pour laquelle les parlementaires mènent des campagnes de sensibilisation pour lutter contre ces pratiques et promouvoir les valeurs morales, en vue de créer une société saine et équilibrée.

Le Groupe des femmes parlementaires a entamé mardi une journée de travail de deux jours dans la province de Malanje, qui se poursuit ce mercredi avec la tenue d'un atelier sur le rôle de la famille dans la préservation des valeurs morales et la lutte contre les abus sexuels.