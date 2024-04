Togo: La plume de Dr Evalo Wiyao accouche d'un nouvel ouvrage, dédicacé ce mercredi à Lomé !

« Togo, Reconnaissance des violations des droits humains et nouvelle dynamique de réconciliation et d'unité nationales (2005-2021) », c'est le titre du nouveau chef-d'oeuvre de l'Enseignant-Chercheur, Journaliste et Premier Rapporteur du HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale), Dr Evalo Wiyao, présenté et dédicacé ce Mercredi 03 Avril 2024 à Lomé.

Reparti en trois chapitres, cet ouvrage de 255 pages dont la dédicace a rassemblée des acteurs du monde universitaire, politique, estudiantin et autres acteurs vient réaffirmer la fidélité de l'auteur à la problématique de la réconciliation et de celle de reconnaissance de la violation des droits humains.

Pour soutenir les différents chapitrés développés dans ce nouveau chef d'oeuvre de l'auteur qui n'est pas à sa première (il a déjà sorti deux autres ouvrages avant celui-ci), il relève qu'à travers les chapitres « Les signes avant-coureurs de la reconnaissance des violations des droits humains (2005-2008) », la « Reconnaissance formelle des violations des droits humains et mise en place d'une politique de réconciliation adossée à la justice transitionnelle (2009-2012) » et enfin, l' « Exécution des recommandations et du programme de réparation de la CVJR (2012-2021) : dépasser le cadre du régime Faure Essozimna Gnassingbé », on se rend à l'évidence de ce que, évoquer la reconnaissance de la violation des droits humains, revient également à évoquer la réparation. Mieux, a-t-il expliqué, « l'Etat admet qu'il y a eu des violations qui se sont passées, et qu'il faut faire la lumière, et chercher des remèdes ».

Mais alors, poursuit-il que l'ouvrage fait voir également les mécanismes qui ont été mis en place pour arriver à cette reconnaissance et ce qu'il faut faire pour réparer ces torts subis par les Togolais.

Et tout ceci n'a pas été fait sans certains acteurs. Dr Wiyao a travaillé à les identifiés, les rôles importants joués dans la construction de notre pays et a d'ailleurs choisi certains parmi eux pour en faire la page de garde de l'ouvrage, une manière à lui de les honorer. Entre autres de ces figures, qui ont oeuvré à porter la vision du Chef de l'Etat qui a jugé utile de faire documenter ces potentiels violations des droits humains, pour pouvoir les réparer, l'auteur de « Togo, Reconnaissance des violations des droits humains et nouvelle dynamique de réconciliation et d'unité nationales (2005-2021) » a évoqué le cas de Gilchrist Olypio et de l'accord de gouvernement signé à un moment de la vie politique du Togo. On y retrouve également d'autres acteurs du monde politique, syndical que de la société civile.

Profitant de cette occasion, il a formulé un seul message aux différents acteurs de la vie politique, sociale... au Togo, c'est de s'inspirer de ces figures identifiées et « comprendre que quel que soit nos différences, on peut se mettre ensemble et faire quelque chose... et que le principe de dialogue continue, car il faut toujours être à plusieurs pour trouver des solutions ». Il conseille donc à tout moment, le « Dialogue, encore le dialogue et toujours le dialogue ».

Le Premier Rapporteur du HCRRUN a eu droit à cette cérémonie de dédicace à toute l'admiration, le soutien et l'encouragement de la présidente de cette institution, Mme Awa Nana Daboya, et ses collaborateurs.

Présentant cet ouvrage de qualité scientifique appréciée, le Prof Akué Adotévi Mawussé, a dit recommander cet ouvrage dans la mesure où, c'est un « ouvrage d'histoire qui aide le Togolais à avoir une mémoire claire de son histoire récente, parce que sans la mémoire, personne ne pouvait envisager l'avenir ».