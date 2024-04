Togo: Les élections ajournées, de larges consultations avant la relecture de la Nouvelle Constitution annoncées !

Les élections législatives et régionales finalement en souffrance ? C'est la grande question. Précédemment repoussée au 20 Avril, les élections législatives et régionales ne se tiendront finalement plus à cette date.

C'est ce que l'on peut déduire d'un communiqué lu ce jour à la télévision nationale. Selon les termes de ce communiqué, « Le président de la République a accordé une audience au bureau de l'Assemblée nationale. Cette rencontre républicaine fait suite à la demande du Chef de l'Etat de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 Mars 2024, en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ».

Il en ressort que lors de cette rencontre, « le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme et dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif a encouragé les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés, en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir notre Constitution ». Et, qu' « en réponse, le bureau de l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec toutes les parties prenantes de la vie nationale ».

Conséquence directe de ces échanges, renseigne toujours le communiqué, « le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections Législatives et Régionales initialement prévues pour le 20 Avril 2024 ».

C'est une décision qui intervient alors même que les candidats en lice pour ce scrutin s'attendaient à entrer à campagne à compter de ce Jeudi à 00H.

On attend dès lors ce réaménagement de calendrier que le gouvernement compte faire.